https://ria.ru/20241031/efimov-1981053209.html

Ефимов: право редевелопмента территории на юге Москвы выставят на торги

Ефимов: право редевелопмента территории на юге Москвы выставят на торги - РИА Новости, 31.10.2024

Ефимов: право редевелопмента территории на юге Москвы выставят на торги

Власти Москвы выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,43 гектара на Ясеневой улице в районе Зябликово, проект предусматривает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:08

2024-10-31T10:08

2024-10-31T11:02

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти Москвы выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,43 гектара на Ясеневой улице в районе Зябликово, проект предусматривает инвестиции в размере более 8 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город принял решение о комплексном развитии участка в Зябликове площадью 1,43 гектара. В ближайшее время право на его реорганизацию выставят на торги. По проекту здесь построят 26,95 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В результате проекта столица получит около 660 рабочих мест. Предназначенный к реорганизации участок расположен недалеко от метро "Зябликово" и "Красногвардейская". Там планируется построить гостиницу, предусматривающую 120 номеров. Также тут обустроят офисы, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания. Саму территорию благоустроят, здесь проложат новые дороги, уточняется в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков в районах Зябликово, Соколиная Гора и Измайлово.

https://ria.ru/20241030/efimov-1980800388.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы