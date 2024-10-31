https://ria.ru/20241031/drony-1981228392.html

В Курской области сбили три дрона ВСУ

В Курской области сбили три дрона ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

В Курской области сбили три дрона ВСУ

Три украинских беспилотника были сбиты над Железногорским районом Курской области, заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Три украинских беспилотника были сбиты над Железногорским районом Курской области, заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Три украинских БПЛА сбито в Железногорском районе нашими бойцами. Не подходите к окнам во время работы ПВО", - написал Смирнов. Ранее глава Курской области сообщал об опасности атаки БПЛА на территории региона.

https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины