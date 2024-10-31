https://ria.ru/20241031/dogovor-1981056107.html

МИД Армении рассказал о ходе согласования мирного договора с Азербайджаном

МИД Армении рассказал о ходе согласования мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 31.10.2024

МИД Армении рассказал о ходе согласования мирного договора с Азербайджаном

Армении и Азербайджану осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, заявил в четверг глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:32

2024-10-31T09:32

2024-10-31T10:08

в мире

армения

азербайджан

ереван

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Армении и Азербайджану осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора, заявил в четверг глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Сейчас у нас (Еревана и Баку - ред.) есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс... Выражу осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся достичь согласия вокруг этих одной-двух формулировок, после чего договор будет готов к подписанию", - заявил Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте. Он также заявил, что не видит препятствий для продолжения процесса делимитации в оставшийся период 2024 и в 2025 году после завершения внутригосударственных процедур ратификации положения о деятельности делимитационных комиссий.

https://ria.ru/20241024/armeniya-1979838484.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, ереван, арарат мирзоян