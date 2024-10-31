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Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 31.10.2024
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16:54 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/dobrovoltsy-1981187454.html
Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 31.10.2024
Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:54
2024-10-31T16:54
ялта
россия
гурзуф
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать". "Вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" – отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несет службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности – весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной "Мать", - написала она, выложив видео встречи с ополченцами. Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря. Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие. "Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она. На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979249383.html
https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html
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ялта, россия, гурзуф, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ялта, Россия, Гурзуф, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Глава администрации Ялты Павленко вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

© Фото : Янина ПаVленко | Ялта / TelegramГлава администрации Ялты Янина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым"
Глава администрации Ялты Янина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Янина ПаVленко | Ялта / Telegram
Глава администрации Ялты Янина Павленко вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать".
"Вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" – отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несет службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности – весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной "Мать", - написала она, выложив видео встречи с ополченцами.
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22 октября, 09:48
Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря.
Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие.
"Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она.
На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.
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ЯлтаРоссияГурзуфЯнина ПавленкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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