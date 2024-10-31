https://ria.ru/20241031/dobrovoltsy-1981187454.html

Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым" - РИА Новости, 31.10.2024

Глава администрации Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"

Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:54

2024-10-31T16:54

2024-10-31T16:54

ялта

россия

гурзуф

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт и вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", получив позывной "Мать". "Вступила в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" – отряда, который вместе с военнослужащими МО РФ несет службу по защите полуострова и любимого города. Зона ответственности – весь муниципалитет от Гурзуфа до Фороса и в особенности побережье. Коллеги предложили позывной "Мать", - написала она, выложив видео встречи с ополченцами. Отряды "Барс" формируются по инициативе главы Крыма во всех приморских городах для исключения возможности проникновения диверсантов с моря. Павленко сообщила, что ряды ялтинского "Барса" уже пополнили глава горсовета Ялты Константин Шимановский, его заместители, депутаты, сотрудники администрации, "Крымспаса", МЧС и другие. "Накануне все вопросы обсудили с силовиками и представителями спецслужб. Следующий этап для меня и всех вновь прибывших – обучение теории и посещение полигонов республики Крым для практических занятий. После – продолжим исполнять свои обычные служебные обязанности. Но в случае малейшей угрозы каждый из нас будет знать порядок действий", - добавила она. На южном берегу Крыма процессом руководит помощник главы республики с позывным "Батя Харьковский", он же Вячеслав Губин, отметила Павленко. Бывший учитель истории сражался в Донбассе, возглавлял харьковское подполье и покинул линию фронта только после многочисленных ранений.

https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979249383.html

https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html

ялта

россия

гурзуф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ялта, россия, гурзуф, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)