https://ria.ru/20241031/dagestan-1981185772.html

Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов

Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2024

Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов

Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:50

2024-10-31T16:50

2024-10-31T16:50

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Магомедов Магомед Юсупович*, 19.04.1956 г.р. , с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР", - говорится на сайте. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html

https://ria.ru/20241031/perechen-1981182534.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия