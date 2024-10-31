https://ria.ru/20241031/dagestan-1981185772.html
Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов
Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2024
Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов
Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:50
2024-10-31T16:50
2024-10-31T16:50
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Магомедов Магомед Юсупович*, 19.04.1956 г.р. , с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР", - говорится на сайте. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана внесли в список террористов и экстремистов
Экс-министр спорта Дагестана Магомедов попал в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Магомедов Магомед Юсупович*, 19.04.1956 г.р. , с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР", - говорится на сайте.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.