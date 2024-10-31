https://ria.ru/20241031/dagestan-1981044748.html

В Дагестане потушили пожар в школе

В Дагестане потушили пожар в школе - РИА Новости, 31.10.2024

В Дагестане потушили пожар в школе

Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T10:39

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. Пожар произошел на крыше школы в дагестанском селе Мачада. На месте работали 14 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет, пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981043003.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)