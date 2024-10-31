https://ria.ru/20241031/dagestan-1981044748.html
В Дагестане потушили пожар в школе
В Дагестане потушили пожар в школе - РИА Новости, 31.10.2024
В Дагестане потушили пожар в школе
Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:00
2024-10-31T08:00
2024-10-31T10:39
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. Пожар произошел на крыше школы в дагестанском селе Мачада. На месте работали 14 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет, пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981043003.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане потушили пожар в школе
МЧС потушило пожар в школе в Дагестане, пострадавших нет