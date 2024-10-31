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В Дагестане потушили пожар в школе - РИА Новости, 31.10.2024
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08:00 31.10.2024 (обновлено: 10:39 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/dagestan-1981044748.html
В Дагестане потушили пожар в школе
В Дагестане потушили пожар в школе - РИА Новости, 31.10.2024
В Дагестане потушили пожар в школе
Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:00
2024-10-31T10:39
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство. Пожар произошел на крыше школы в дагестанском селе Мачада. На месте работали 14 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет, пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане потушили пожар в школе

МЧС потушило пожар в школе в Дагестане, пострадавших нет

© Главное управление МЧС России по Республике ДагестанЛиквидация пожара в школе в дагестанском селе Мачада. 31 октября 2024
Ликвидация пожара в школе в дагестанском селе Мачада. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Ликвидация пожара в школе в дагестанском селе Мачада. 31 октября 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Огнеборцы МЧС России потушили пожар в школе в Дагестане, сообщает ведомство.
Пожар произошел на крыше школы в дагестанском селе Мачада. На месте работали 14 специалистов и три единицы техники, пострадавших нет, пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
"Огнеборцы МЧС России потушили пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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