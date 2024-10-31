https://ria.ru/20241031/chernyshenko--1981219321.html
Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана
Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана - РИА Новости, 31.10.2024
Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Ташкенте встречу с председателем комитета туризма Республики Узбекистан Умидом Шадиевым. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:49
2024-10-31T18:49
2024-10-31T18:49
туризм
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Ташкенте встречу с председателем комитета туризма Республики Узбекистан Умидом Шадиевым. Число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, согласно данным пресс-службы агентства по статистике Узбекистана. По словам председателя комитета туризма Узбекистана, республика планирует в 2025 году принять уже 1 миллион российских туристов. "Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистан. У нас сейчас за девять месяцев всего 650 тысяч, надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек - ред.)", - заявил Шадиев. Кроме того, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал представителям Узбекистана о развитии туризма на Дальний Восток, отметив необходимость сотрудничества. "С учетом легендарного узбекского гостеприимства и легендарной кухни, которую мы имели счастье попробовать, я думаю, что мы можем создать уникальное предложение, которое будет таким взаимовыгодным и позволит нам укреплять связи", - сказал Чекунков в Ташкенте. Кроме того, после встречи прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса о развитии партнерских связей в сфере разработки и реализации образовательных программ всех уровней в области туризма и гостеприимства.
https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html
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узбекистан, россия, ташкент, дмитрий чернышенко, алексей чекунков
Туризм, Узбекистан, Россия, Ташкент, Дмитрий Чернышенко, Алексей Чекунков
Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана
Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана Шадиевым
ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Ташкенте встречу с председателем комитета туризма Республики Узбекистан Умидом Шадиевым.
Число граждан России, посетивших Узбекистан
с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, согласно данным пресс-службы агентства по статистике Узбекистана.
По словам председателя комитета туризма Узбекистана, республика планирует в 2025 году принять уже 1 миллион российских туристов.
"Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистан. У нас сейчас за девять месяцев всего 650 тысяч, надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек - ред.)", - заявил Шадиев.
Кроме того, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
рассказал представителям Узбекистана о развитии туризма на Дальний Восток
, отметив необходимость сотрудничества.
"С учетом легендарного узбекского гостеприимства и легендарной кухни, которую мы имели счастье попробовать, я думаю, что мы можем создать уникальное предложение, которое будет таким взаимовыгодным и позволит нам укреплять связи", - сказал Чекунков в Ташкенте.
Кроме того, после встречи прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма "Шелковый путь" и Российским государственным университетом туризма и сервиса о развитии партнерских связей в сфере разработки и реализации образовательных программ всех уровней в области туризма и гостеприимства.