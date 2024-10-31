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На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы
На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы - РИА Новости, 31.10.2024
На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы продолжаются на месте взрыва газа в доме в Черкесске, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:08
2024-10-31T15:08
2024-10-31T15:17
черкесск
происшествия
рашид темрезов
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте взрыва газа в доме в Черкесске, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале."Создан оперативный штаб под моим руководством. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Сил и средств достаточно. На месте проводятся все необходимые следственные мероприятия", - написал Темрезов.Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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черкесск, происшествия, рашид темрезов, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Черкесск, Происшествия, Рашид Темрезов, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы
Темрезов: на месте взрыва газа в КЧР продолжают поисково-спасательные работы