https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981161339.html

На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы

На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы - РИА Новости, 31.10.2024

На месте взрыва газа в Черкесске продолжают поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы продолжаются на месте взрыва газа в доме в Черкесске, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:08

2024-10-31T15:08

2024-10-31T15:17

черкесск

происшествия

рашид темрезов

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте взрыва газа в доме в Черкесске, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале."Создан оперативный штаб под моим руководством. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Сил и средств достаточно. На месте проводятся все необходимые следственные мероприятия", - написал Темрезов.Взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске произошел рано утром в четверг. По последним данным ГУМЧС по региону, погибли пять человек, пострадали 11 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

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черкесск, происшествия, рашид темрезов, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)