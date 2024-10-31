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МЧС сообщило об угрозе частичного обрушения дома в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
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14:48 31.10.2024 (обновлено: 14:58 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981156433.html
МЧС сообщило об угрозе частичного обрушения дома в Черкесске
МЧС сообщило об угрозе частичного обрушения дома в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
МЧС сообщило об угрозе частичного обрушения дома в Черкесске
Есть угроза частичного обрушения жилого дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, сообщил замначальника ГУМЧС России по КЧР Антон Шахбазян в эфире телеканала... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:48
2024-10-31T14:58
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Есть угроза частичного обрушения жилого дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, сообщил замначальника ГУМЧС России по КЧР Антон Шахбазян в эфире телеканала "Россия 24"."Имеется угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. И она будет непосредственно проведена после проведения разбора завалов" , - сказал он.По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html
черкесск
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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МЧС сообщило об угрозе частичного обрушения дома в Черкесске

МЧС: есть угроза частичного обрушения дома в Черкесске после взрыва газа

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкНа месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
На месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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На месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Есть угроза частичного обрушения жилого дома в Черкесске, где произошел взрыв газа, сообщил замначальника ГУМЧС России по КЧР Антон Шахбазян в эфире телеканала "Россия 24".
"Имеется угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. И она будет непосредственно проведена после проведения разбора завалов" , - сказал он.
По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек.
Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Вчера, 09:38
 
ПроисшествияЧеркесскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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