https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981103023.html

В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера

В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера - РИА Новости, 31.10.2024

В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС РФ региона. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:11

2024-10-31T12:11

2024-10-31T12:16

черкесск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС РФ региона."Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, организована работа комиссии по оценкам ущерба", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.

https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html

черкесск

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черкесск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)