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В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера - РИА Новости, 31.10.2024
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12:11 31.10.2024 (обновлено: 12:16 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981103023.html
В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера
В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера - РИА Новости, 31.10.2024
В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС РФ региона. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:11
2024-10-31T12:16
черкесск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС РФ региона."Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, организована работа комиссии по оценкам ущерба", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html
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черкесск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Черкесск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера

МВД: в Черкесске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера

© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва газа в жилом доме в Черкесске
Место взрыва газа в жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва газа в жилом доме в Черкесске
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС РФ региона.
"Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, организована работа комиссии по оценкам ущерба", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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