https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве - РИА Новости, 31.10.2024
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве
Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:46
2024-10-31T11:46
2024-10-31T11:46
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981060408_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_089ea17a74b36925ac3b3ba1a3bd5b1c.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого звука, а в ее подъезде разбиты окна. "Мы живем в доме напротив. Еще не было шести утра - взрыв был очень сильным и звонким. Проснулись от шума. Смотрю, замок железный в квартире выбило, дверь открыта, а окна в подъезде выбиты, сетки москитные выпали", - рассказала женщина. По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске погибли два человека, 11 пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Эвакуированы 52 человека.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981060408_82:0:1043:721_1920x0_80_0_0_71fb51837461e5a7e7fdb585520b7918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве
Жительница Черкесска рассказала о последствиях газового взрыва