Рейтинг@Mail.ru
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве - РИА Новости, 31.10.2024
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве
Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:46
2024-10-31T11:46
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981060408_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_089ea17a74b36925ac3b3ba1a3bd5b1c.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого звука, а в ее подъезде разбиты окна. "Мы живем в доме напротив. Еще не было шести утра - взрыв был очень сильным и звонким. Проснулись от шума. Смотрю, замок железный в квартире выбило, дверь открыта, а окна в подъезде выбиты, сетки москитные выпали", - рассказала женщина. По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске погибли два человека, 11 пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Эвакуированы 52 человека.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981060408_82:0:1043:721_1920x0_80_0_0_71fb51837461e5a7e7fdb585520b7918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве

Жительница Черкесска рассказала о последствиях газового взрыва

© Фото : Следком по КЧР/TelegramМесто происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Следком по КЧР/Telegram
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого звука, а в ее подъезде разбиты окна.
"Мы живем в доме напротив. Еще не было шести утра - взрыв был очень сильным и звонким. Проснулись от шума. Смотрю, замок железный в квартире выбило, дверь открыта, а окна в подъезде выбиты, сетки москитные выпали", - рассказала женщина.
По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске погибли два человека, 11 пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Эвакуированы 52 человека.
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Вчера, 09:38
 
ПроисшествияЧеркесскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала