https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html

Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве

Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве - РИА Новости, 31.10.2024

Жительница Черкесска рассказала подробности о газовом взрыве

Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:46

2024-10-31T11:46

2024-10-31T11:46

происшествия

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт – РИА Новости. Жительница Черкесска, дом которой расположен напротив того, где произошел взрыв газа, рассказала РИА Новости, что рано утром проснулась от шума и громкого звука, а в ее подъезде разбиты окна. "Мы живем в доме напротив. Еще не было шести утра - взрыв был очень сильным и звонким. Проснулись от шума. Смотрю, замок железный в квартире выбило, дверь открыта, а окна в подъезде выбиты, сетки москитные выпали", - рассказала женщина. По данным МЧС, при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске погибли два человека, 11 пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Эвакуированы 52 человека.

https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html

черкесск

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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)