https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981045855.html

В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело

В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2024

В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:18

2024-10-31T08:18

2024-10-31T08:27

происшествия

черкесск

россия

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства."По предварительным данным, 31 октября 2024 года около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона.

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T08:18 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черкесск, россия