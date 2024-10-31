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В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело
В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2024
В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело
Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:18
2024-10-31T08:18
2024-10-31T08:27
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства."По предварительным данным, 31 октября 2024 года около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона.
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
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Происшествия, Черкесск, Россия
В Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело
Прокуратура: в Черкесске после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело