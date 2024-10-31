https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html

Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу

Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу - РИА Новости, 31.10.2024

Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу

В Белгородскую областную Думу внесен проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:43

2024-10-31T18:43

2024-10-31T18:43

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Белгородскую областную Думу внесен проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков. "Материалы к законопроекту вместили более 1500 страниц с подробной информацией о расходной и доходной частях бюджета Белгородской области на указанные периоды. Общий объем поступлений в региональную казну запланирован в размере 132,8 миллиарда рублей, а расходов – 146,8 миллиарда рублей", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. По его словам, сотрудники министерства финансов и бюджетной политики области передали документы, над которыми велась работа, в аппарат областной Думы. "Перед аппаратом облдумы стоят задачи по проведению правовой экспертизы проекта нормативного акта на предмет соответствия нормам бюджетного и налогового законодательства, проверке соответствия требованиям, установленным регламентом областной Думы, а также получению всех необходимых согласований с федеральными органами власти и счетной палатой региона", - отметил Клепиков. И добавил, что проект закона будет внимательно рассмотрен на комитетах, а затем на заседании областной Думы. Ранее он сообщил, что структура бюджета сохраняет социальную направленность, что составит 63% общих расходов: 29,7% направят на образование, 19,7% – на социальную политику и 11,1% – на здравоохранение. "Приоритетной задачей по-прежнему остается реализация программного подхода к планированию и финансированию расходов, что дает возможность повысить эффективность распределения и использования бюджетных средств", - сообщил ранее Клепиков.

https://ria.ru/20241029/sotsnapravlennost-1980690678.html

https://ria.ru/20241025/kodeks-1980035512.html

белгородская область

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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума