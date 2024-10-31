https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html
Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу
Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу - РИА Новости, 31.10.2024
Проект трехлетнего бюджета внесли в Белгородскую областную Думу
В Белгородскую областную Думу внесен проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:43
2024-10-31T18:43
2024-10-31T18:43
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a4fba139c307844ea26e12323dc5b6d0.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Белгородскую областную Думу внесен проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков. "Материалы к законопроекту вместили более 1500 страниц с подробной информацией о расходной и доходной частях бюджета Белгородской области на указанные периоды. Общий объем поступлений в региональную казну запланирован в размере 132,8 миллиарда рублей, а расходов – 146,8 миллиарда рублей", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. По его словам, сотрудники министерства финансов и бюджетной политики области передали документы, над которыми велась работа, в аппарат областной Думы. "Перед аппаратом облдумы стоят задачи по проведению правовой экспертизы проекта нормативного акта на предмет соответствия нормам бюджетного и налогового законодательства, проверке соответствия требованиям, установленным регламентом областной Думы, а также получению всех необходимых согласований с федеральными органами власти и счетной палатой региона", - отметил Клепиков. И добавил, что проект закона будет внимательно рассмотрен на комитетах, а затем на заседании областной Думы. Ранее он сообщил, что структура бюджета сохраняет социальную направленность, что составит 63% общих расходов: 29,7% направят на образование, 19,7% – на социальную политику и 11,1% – на здравоохранение. "Приоритетной задачей по-прежнему остается реализация программного подхода к планированию и финансированию расходов, что дает возможность повысить эффективность распределения и использования бюджетных средств", - сообщил ранее Клепиков.
https://ria.ru/20241029/sotsnapravlennost-1980690678.html
https://ria.ru/20241025/kodeks-1980035512.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_fd8438ebb2289ad61a25b47f8da5528e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Белгородскую областную Думу внесен проект закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.
"Материалы к законопроекту вместили более 1500 страниц с подробной информацией о расходной и доходной частях бюджета Белгородской области
на указанные периоды. Общий объем поступлений в региональную казну запланирован в размере 132,8 миллиарда рублей, а расходов – 146,8 миллиарда рублей", - написал Клепиков в своем телеграм-канале.
По его словам, сотрудники министерства финансов и бюджетной политики области передали документы, над которыми велась работа, в аппарат областной Думы.
"Перед аппаратом облдумы стоят задачи по проведению правовой экспертизы проекта нормативного акта на предмет соответствия нормам бюджетного и налогового законодательства, проверке соответствия требованиям, установленным регламентом областной Думы, а также получению всех необходимых согласований с федеральными органами власти и счетной палатой региона", - отметил Клепиков.
И добавил, что проект закона будет внимательно рассмотрен на комитетах, а затем на заседании областной Думы.
Ранее он сообщил, что структура бюджета сохраняет социальную направленность, что составит 63% общих расходов: 29,7% направят на образование, 19,7% – на социальную политику и 11,1% – на здравоохранение.
"Приоритетной задачей по-прежнему остается реализация программного подхода к планированию и финансированию расходов, что дает возможность повысить эффективность распределения и использования бюджетных средств", - сообщил ранее Клепиков.