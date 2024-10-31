https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html

Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице

Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице - РИА Новости, 31.10.2024

Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице

Житель Бурятии подозревается в том, что пытался на улице похитить девочку, а после стрелял в полицейских из травматического оружия, сообщило республиканское СУ... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:41

2024-10-31T12:41

2024-10-31T12:42

происшествия

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Житель Бурятии подозревается в том, что пытался на улице похитить девочку, а после стрелял в полицейских из травматического оружия, сообщило республиканское СУ СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 30 октября 2024 года в вечернее время в селе Выдрино подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю девочку, затем схватил ее за руку и попытался насильно усадить в салон автомобиля. Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать. Позднее при проведении в отношении фигуранта оперативно-розыскных мероприятий он несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Спустя несколько часов его задержали полицейские. На мужчину возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Покушение на похищение заведомо несовершеннолетней" и ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия