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Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице - РИА Новости, 31.10.2024
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12:41 31.10.2024 (обновлено: 12:42 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html
Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице
Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице - РИА Новости, 31.10.2024
Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице
Житель Бурятии подозревается в том, что пытался на улице похитить девочку, а после стрелял в полицейских из травматического оружия, сообщило республиканское СУ... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:41
2024-10-31T12:42
происшествия
республика бурятия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Житель Бурятии подозревается в том, что пытался на улице похитить девочку, а после стрелял в полицейских из травматического оружия, сообщило республиканское СУ СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 30 октября 2024 года в вечернее время в селе Выдрино подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю девочку, затем схватил ее за руку и попытался насильно усадить в салон автомобиля. Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать. Позднее при проведении в отношении фигуранта оперативно-розыскных мероприятий он несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Спустя несколько часов его задержали полицейские. На мужчину возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Покушение на похищение заведомо несовершеннолетней" и ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице

Житель Бурятии пытался похитить девочку и стрелял в полицейских

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Житель Бурятии подозревается в том, что пытался на улице похитить девочку, а после стрелял в полицейских из травматического оружия, сообщило республиканское СУ СК в Telegram-канале.
"По данным следствия, 30 октября 2024 года в вечернее время в селе Выдрино подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю девочку, затем схватил ее за руку и попытался насильно усадить в салон автомобиля. Потерпевшая стала сопротивляться, кричать, затем смогла вырваться и убежать. Позднее при проведении в отношении фигуранта оперативно-розыскных мероприятий он несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Спустя несколько часов его задержали полицейские.
На мужчину возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Покушение на похищение заведомо несовершеннолетней" и ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
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