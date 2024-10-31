В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений
Сенатор Камран: председательство России в БРИКС изменит глобальный ландшафт
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт - РИА Новости. Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя лидерство на Глобальном Юге и способствовать развитию стратегических партнерств между странами Евразии, сказал РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран.
"Мы рассматриваем председательство России в БРИКС как катализатор изменений в мировом политическом и экономическом порядке и сильный голос для тех стран, которые подверглись принуждению со стороны могущественных государств ради геополитической выгоды. Мы ожидаем, что Россия возглавит Глобальный Юг и возьмет на себя инициативу по формированию прочного партнерства между странами Евразии, построению прочных связей в торговле и коммерции и последовательному продвижению дедолларизации мировой экономики", - сказал Камран, добавив, что Пакистан нуждается в поддержке России в своем стремлении стать государством-членом БРИКС.
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Во время своего недавнего визита в Пакистан спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия приветствует стремление Исламабада углубить сотрудничество с БРИКС. В Исламабаде Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шехбазом Шарифом, а также выступила в сенате на специальной сессии.
Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 года, Исламабад подчеркивал, что надеется на помощь Москвы в этом вопросе.
БРИКС - межправительственное объединение, созданное в 2006 году. Россия приняла на себя председательство в блоке 1 января 2024 года. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Согласно сайту российского председательства в БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
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