https://ria.ru/20241031/briks-1981148543.html

В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений

В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений - РИА Новости, 31.10.2024

В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений

Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:16

2024-10-31T14:16

2024-10-31T14:16

в мире

исламабад

пакистан

россия

валентина матвиенко

шехбаз шариф

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт - РИА Новости. Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя лидерство на Глобальном Юге и способствовать развитию стратегических партнерств между странами Евразии, сказал РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран. "Мы рассматриваем председательство России в БРИКС как катализатор изменений в мировом политическом и экономическом порядке и сильный голос для тех стран, которые подверглись принуждению со стороны могущественных государств ради геополитической выгоды. Мы ожидаем, что Россия возглавит Глобальный Юг и возьмет на себя инициативу по формированию прочного партнерства между странами Евразии, построению прочных связей в торговле и коммерции и последовательному продвижению дедолларизации мировой экономики", - сказал Камран, добавив, что Пакистан нуждается в поддержке России в своем стремлении стать государством-членом БРИКС. Ранее в этом месяце координатор премьер-министра Пакистана по вопросам реализации и мониторинга Рана Ихсан Афзал Хан сообщил РИА Новости, что Исламабад надеется присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Во время своего недавнего визита в Пакистан спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия приветствует стремление Исламабада углубить сотрудничество с БРИКС. В Исламабаде Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шехбазом Шарифом, а также выступила в сенате на специальной сессии. Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 года, Исламабад подчеркивал, что надеется на помощь Москвы в этом вопросе. БРИКС - межправительственное объединение, созданное в 2006 году. Россия приняла на себя председательство в блоке 1 января 2024 года. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Согласно сайту российского председательства в БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241024/pakistan-1979702981.html

https://ria.ru/20241030/shipton-1980811593.html

исламабад

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в мире, исламабад, пакистан, россия, валентина матвиенко, шехбаз шариф, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году