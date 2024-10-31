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В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений - РИА Новости, 31.10.2024
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14:16 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/briks-1981148543.html
В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений
В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений - РИА Новости, 31.10.2024
В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений
Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:16
2024-10-31T14:16
в мире
исламабад
пакистан
россия
валентина матвиенко
шехбаз шариф
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт - РИА Новости. Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя лидерство на Глобальном Юге и способствовать развитию стратегических партнерств между странами Евразии, сказал РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран. "Мы рассматриваем председательство России в БРИКС как катализатор изменений в мировом политическом и экономическом порядке и сильный голос для тех стран, которые подверглись принуждению со стороны могущественных государств ради геополитической выгоды. Мы ожидаем, что Россия возглавит Глобальный Юг и возьмет на себя инициативу по формированию прочного партнерства между странами Евразии, построению прочных связей в торговле и коммерции и последовательному продвижению дедолларизации мировой экономики", - сказал Камран, добавив, что Пакистан нуждается в поддержке России в своем стремлении стать государством-членом БРИКС. Ранее в этом месяце координатор премьер-министра Пакистана по вопросам реализации и мониторинга Рана Ихсан Афзал Хан сообщил РИА Новости, что Исламабад надеется присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем. Во время своего недавнего визита в Пакистан спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия приветствует стремление Исламабада углубить сотрудничество с БРИКС. В Исламабаде Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шехбазом Шарифом, а также выступила в сенате на специальной сессии. Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 года, Исламабад подчеркивал, что надеется на помощь Москвы в этом вопросе. БРИКС - межправительственное объединение, созданное в 2006 году. Россия приняла на себя председательство в блоке 1 января 2024 года. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Согласно сайту российского председательства в БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979702981.html
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в мире, исламабад, пакистан, россия, валентина матвиенко, шехбаз шариф, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Исламабад, Пакистан, Россия, Валентина Матвиенко, Шехбаз Шариф, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Пакистане назвали председательство России в БРИКС катализатором изменений

Сенатор Камран: председательство России в БРИКС изменит глобальный ландшафт

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт - РИА Новости. Председательство России в БРИКС представляет собой уникальную возможность изменить глобальный политический и экономический ландшафт, Москва может взять на себя лидерство на Глобальном Юге и способствовать развитию стратегических партнерств между странами Евразии, сказал РИА Новости пакистанский сенатор Сехар Камран.
"Мы рассматриваем председательство России в БРИКС как катализатор изменений в мировом политическом и экономическом порядке и сильный голос для тех стран, которые подверглись принуждению со стороны могущественных государств ради геополитической выгоды. Мы ожидаем, что Россия возглавит Глобальный Юг и возьмет на себя инициативу по формированию прочного партнерства между странами Евразии, построению прочных связей в торговле и коммерции и последовательному продвижению дедолларизации мировой экономики", - сказал Камран, добавив, что Пакистан нуждается в поддержке России в своем стремлении стать государством-членом БРИКС.
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Пакистане рассчитывают на скорое присоединение к БРИКС
24 октября, 03:19
Ранее в этом месяце координатор премьер-министра Пакистана по вопросам реализации и мониторинга Рана Ихсан Афзал Хан сообщил РИА Новости, что Исламабад надеется присоединиться к БРИКС в ближайшем будущем.
Во время своего недавнего визита в Пакистан спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия приветствует стремление Исламабада углубить сотрудничество с БРИКС. В Исламабаде Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шехбазом Шарифом, а также выступила в сенате на специальной сессии.
Пакистан подал официальную заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2023 года, Исламабад подчеркивал, что надеется на помощь Москвы в этом вопросе.
БРИКС - межправительственное объединение, созданное в 2006 году. Россия приняла на себя председательство в блоке 1 января 2024 года. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Согласно сайту российского председательства в БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Основатель партии WikiLeaks, отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Джон Шиптон: центр тяжести в мире сместился к БРИКС
30 октября, 08:00
 
В миреИсламабадПакистанРоссияВалентина МатвиенкоШехбаз ШарифБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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