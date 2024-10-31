https://ria.ru/20241031/briks-1981043831.html

В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС

В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024

В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:51

2024-10-31T07:51

2024-10-31T08:20

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Комиссия завершила анализ информации о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Собранные материалы направлены нами для принятия мер реагирования в генеральную прокуратуру РФ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Он добавил, что комиссия установила, что, не смотря на запрет деятельности в России, зарубежная организация "ТВ Дождь"* свою деятельность не прекратила, а в течение нескольких месяцев под гарантии анонимности делала попытки установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС. "В действиях организаторов данной кампании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, - организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. В связи с этим комиссия просит возбудить уголовное дело", - подчеркнул Пискарев. Парламентарий отметил, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию её деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html

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здоровье - общество, россия, казань, василий пискарев, брикс, госдума рф, генеральная прокуратура рф, саммит брикс в казани в 2024 году