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В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
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07:51 31.10.2024 (обновлено: 08:20 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/briks-1981043831.html
В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС
В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:51
2024-10-31T08:20
здоровье - общество
россия
казань
василий пискарев
брикс
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генеральная прокуратура рф
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Комиссия завершила анализ информации о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Собранные материалы направлены нами для принятия мер реагирования в генеральную прокуратуру РФ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Он добавил, что комиссия установила, что, не смотря на запрет деятельности в России, зарубежная организация "ТВ Дождь"* свою деятельность не прекратила, а в течение нескольких месяцев под гарантии анонимности делала попытки установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС. "В действиях организаторов данной кампании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, - организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. В связи с этим комиссия просит возбудить уголовное дело", - подчеркнул Пискарев. Парламентарий отметил, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию её деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html
https://ria.ru/20241024/sammit-1979719855.html
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здоровье - общество, россия, казань, василий пискарев, брикс, госдума рф, генеральная прокуратура рф, саммит брикс в казани в 2024 году
Здоровье - Общество, Россия, Казань, Василий Пискарев, БРИКС, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В прокуратуру передали материалы о дискредитации иноагентами саммита БРИКС

В Госдуме направили материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия завершила анализ информации о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС в Казани. Собранные материалы направлены нами для принятия мер реагирования в генеральную прокуратуру РФ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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Он добавил, что комиссия установила, что, не смотря на запрет деятельности в России, зарубежная организация "ТВ Дождь"* свою деятельность не прекратила, а в течение нескольких месяцев под гарантии анонимности делала попытки установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС.
"В действиях организаторов данной кампании усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, - организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. В связи с этим комиссия просит возбудить уголовное дело", - подчеркнул Пискарев.
Парламентарий отметил, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию её деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Здоровье - ОбществоРоссияКазаньВасилий ПискаревБРИКСГосдума РФГенеральная прокуратура РФСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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