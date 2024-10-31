https://ria.ru/20241031/brechalov-1981204678.html

Бречалов: ввод образовательного центра в Аксашуре привлечет кадры на село

Бречалов: ввод образовательного центра в Аксашуре привлечет кадры на село - РИА Новости, 31.10.2024

Бречалов: ввод образовательного центра в Аксашуре привлечет кадры на село

Открытие уникального образовательно-досугового центра в удмуртском селе Аксашуре, в котором расположились школа, детский сад, клуб, библиотека,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:57

2024-10-31T17:57

2024-10-31T17:57

удмуртская республика

малопургинский район

ижевск

селтинский район

александр бречалов

транснефть

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УФА, 31 окт – РИА Новости. Открытие уникального образовательно-досугового центра в удмуртском селе Аксашуре, в котором расположились школа, детский сад, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и спортивные залы, привлечет кадры на село и перегрузит сельскую экономику, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя региона рассказали, что во время рабочей поездки в Малопургинский район Бречалов вместе с генеральным директором "Транснефть – Прикамье" Олегом Балабановым осмотрел образовательно-досуговый центр в Аксакшуре. Двухэтажное здание возвели по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Сейчас остались только небольшие работы по установке необходимой мебели и оборудования. "Решение о строительстве большого центра было принято в 2021 году. Жители деревни Аксакшур обращались к главе с просьбой в строительстве школы. Сейчас 66 учеников занимаются на втором этаже детского сада в Аксакшуре, где нет специализированных кабинетов информатики, химии, физики, спортивного зала. Столовая находится в помещении бывшей прачечной. Результат ожидаемый - всё больше родителей забирают из школы детей и возят в Ижевск или другие районы. Еще 32 школьника учатся в старой деревянной школе в соседнем Байситово. Ребята увлекаются хоккеем и футболом, участвуют в республиканских соревнованиях. Конечно, им нужны хороший стадион и хоккейная коробка. У соседей аксакшурцев из Кечево тоже старый детский сад еще с печным отоплением. Поэтому этот большой центр построили по запросам жителей", - говорится в релизе. По данным пресс-службы, площадь нового образовательно-досугового центра составляет 6 тысяч квадратных метров. Здесь расположились школа на 110 учеников, детский сад на 36 воспитанников, дом культуры на 150 мест, библиотека, ФАП, спортивный зал и стадион с беговыми дорожками, хоккейной коробкой, баскетбольной площадкой и зоной воркаута. Помимо жителей села возможность учиться, лечиться, заниматься творчеством и спортом в новом образовательно-досуговом центре получат жители разных возрастов из сел Байситово, Кутер-Кутон и Куюки, где живут более 1 тысячи человек. "Такие социальные проекты мы реализуем в первую очередь в тех сёлах, где есть крепкие хозяйства, а соответственно и экономика. С точки зрения географического расположения и экономики Аксакшур - перспективное место, в этой агломерации больше тысячи жителей. Здесь есть амбициозные планы по развитию территории не только у бизнеса, но и у района. Для того, чтобы сюда приезжали семьями, жили, работали, подготовлены участки для строительства домов. Поэтому наша задача поддерживать, в первую очередь, экономически сильные сельские территории. Это и есть ответ на вопрос, что делать с оттоком кадров из села", - приводятся слова Бречалова. Глава региона отметил, что с вводом этого объекта ожидается перезагрузка экономики аксакшурской агломерации. В агломерации два хороших сельхозпредприятия, и прямо сейчас на них открыты около 20 вакансий. В планах на ближайшие 2 года у обоих расширяться, построить еще несколько ферм, и тогда здесь будет нужно уже около 60 человек. Александр Бречалов поблагодарил сельхозпредприятия, которые вложились в строительство Центра. Это "Ильинское молоко", предприятие "Байситово" и Аксакшурское хозяйство. Отдельно он отметил компанию "Транснефть" и ее дочернее общество "Транснефть – Прикамье" за поддержку в строительстве образовательно-досугового центра. На материально-техническое обеспечение объекта предприятие направило 10 миллионов рублей. На эти средства приобрели оборудование и профинансировали работы по монтажу внутренних дверей и лифтов. Установленное подъемно-транспортное оборудование отечественного производства спроектировали и произвели с применением инновационных решений для комфорта и безопасности пассажиров, говорится в релизе. "Для жителей деревень новый объект станет эпицентром образовательной, культурной, спортивной и здоровой жизни. Созданные условия существенно повысят комфортность проживания на селе и обеспечат развитие инфраструктуры сельских территорий", - цитирует пресс-служба генерального директора "Транснефть – Прикамье" Олега Балабанова. За 4 года на территории Удмуртии благодаря поддержке "Транснефти" реализовано немало проектов: в Шаркане появился востребованный культурно-досуговый центр и новый 25-метровый бассейн. В Ляльшуре открылся дом культуры. Сдали вторую в республике деревню будущего в Селтинском районе, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241030/brechalov-1981008027.html

https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html

https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

малопургинский район

ижевск

селтинский район

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малопургинский район, ижевск, селтинский район, александр бречалов, транснефть