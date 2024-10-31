https://ria.ru/20241031/bpla-1981236568.html

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:43

2024-10-31T20:43

2024-10-31T20:44

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241031/mo-1981043124.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность