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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:43
2024-10-31T20:43
2024-10-31T20:44
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа