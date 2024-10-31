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Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок - РИА Новости, 31.10.2024
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10:06 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/bpla-1981067187.html
Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок
Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок - РИА Новости, 31.10.2024
Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок
Крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик БПЛА для американских и украинских военных, компания Skydio, столкнулась с серьезными проблемами в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:06
2024-10-31T10:06
в мире
технологии
сша
пекин
китай
джо байден
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик БПЛА для американских и украинских военных, компания Skydio, столкнулась с серьезными проблемами в цепочке поставок из-за недавно введенных против нее санкций со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Китай в середине октября ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc. "Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик БПЛА для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок... и спешит найти альтернативных поставщиков после действий Пекина, которые также блокируют поставки аккумуляторов от ее единственного поставщика", - сообщает издание со ссылкой на источники. Как сообщается, компания уже запросила помощи у администрации президента США Джо Байдена. Издание отмечает, что американские чиновники обеспокоены тем, что предпринимаемые Китаем меры нарушают цепочки поставок в США, а также обеспечение Киева беспилотниками, которые используются для сбора разведданных. По словам одного из источников, чиновники США уже связывались со своими союзниками в Азии, чтобы обсудить возможности оказания помощи компании. По данным Financial Times, в среду компания сообщила своим клиентам, что будет ограничивать число поставляемых вместе с дронами батарей. Также в Skydio сообщили, что не рассчитывают найти новых поставщиков до весны.
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943990514.html
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в мире, технологии, сша, пекин, китай, джо байден
В мире, Технологии, США, Пекин, Китай, Джо Байден
Поставщик БПЛА для американской армии и ВСУ столкнулся с кризисом поставок

FT: поставщик БПЛА для армии США и ВСУ столкнулся с кризисом из-за санкций КНР

© Фото : Sgt. William BegleyАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Sgt. William Begley
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик БПЛА для американских и украинских военных, компания Skydio, столкнулась с серьезными проблемами в цепочке поставок из-за недавно введенных против нее санкций со стороны Пекина, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Китай в середине октября ввел санкции в отношении трех оборонных предприятий США и их руководителей из-за предоставления военной помощи Тайваню. В частности, под санкции попали компании Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.
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"Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик БПЛА для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок... и спешит найти альтернативных поставщиков после действий Пекина, которые также блокируют поставки аккумуляторов от ее единственного поставщика", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Как сообщается, компания уже запросила помощи у администрации президента США Джо Байдена. Издание отмечает, что американские чиновники обеспокоены тем, что предпринимаемые Китаем меры нарушают цепочки поставок в США, а также обеспечение Киева беспилотниками, которые используются для сбора разведданных. По словам одного из источников, чиновники США уже связывались со своими союзниками в Азии, чтобы обсудить возможности оказания помощи компании.
По данным Financial Times, в среду компания сообщила своим клиентам, что будет ограничивать число поставляемых вместе с дронами батарей. Также в Skydio сообщили, что не рассчитывают найти новых поставщиков до весны.
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В миреТехнологииСШАПекинКитайДжо Байден
 
 
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