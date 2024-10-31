https://ria.ru/20241031/bpla-1981060892.html

В Бердянске продолжает работать ПВО

В Бердянске продолжает работать ПВО - РИА Новости, 31.10.2024

В Бердянске продолжает работать ПВО

В городе Бердянск Запорожской области, подвергшемся утром массированной атаке дронов ВСУ, продолжает работать система ПВО, автомобилистам, следующих в город,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:49

2024-10-31T09:49

2024-10-31T09:54

безопасность

запорожская область

бердянск

в мире

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области, подвергшемся утром массированной атаке дронов ВСУ, продолжает работать система ПВО, автомобилистам, следующих в город, стоит воздержаться от поездок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека."Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Продолжается работа ПВО. Прошу автомобилистов, следующих до Бердянска, воздержаться от поездок", - написал Балицкий.По его словам, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, противник использовал для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.

https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981048506.html

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981058997.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область, бердянск, в мире, евгений балицкий, вооруженные силы украины