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В Бердянске продолжает работать ПВО
В Бердянске продолжает работать ПВО - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске продолжает работать ПВО
В городе Бердянск Запорожской области, подвергшемся утром массированной атаке дронов ВСУ, продолжает работать система ПВО, автомобилистам, следующих в город,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:49
2024-10-31T09:49
2024-10-31T09:54
безопасность
запорожская область
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области, подвергшемся утром массированной атаке дронов ВСУ, продолжает работать система ПВО, автомобилистам, следующих в город, стоит воздержаться от поездок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека."Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Продолжается работа ПВО. Прошу автомобилистов, следующих до Бердянска, воздержаться от поездок", - написал Балицкий.По его словам, судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов, противник использовал для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов.
https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981048506.html
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безопасность, запорожская область, бердянск, в мире, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Безопасность, Запорожская область, Бердянск, В мире, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Бердянске продолжает работать ПВО
Автомобилистов просят воздержаться от поездок в Бердянск, где работает ПВО