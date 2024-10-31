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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:04
2024-10-31T07:04
2024-10-31T07:04
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА объявили в 0.42 мск в четверг, ее отменили спустя почти шесть часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы РФ
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Смирнов сообщил об отмене опасности атаки БПЛА