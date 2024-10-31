https://ria.ru/20241031/bpla-1981037478.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 31.10.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:45

2024-10-31T05:45

2024-10-31T05:45

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)