https://ria.ru/20241031/boliviya-1981029015.html

Президент Боливии раскрыл, какой ущерб нанесла блокировка дорог в стране

Президент Боливии раскрыл, какой ущерб нанесла блокировка дорог в стране - РИА Новости, 31.10.2024

Президент Боливии раскрыл, какой ущерб нанесла блокировка дорог в стране

Блокировка дорог сторонниками экс-президента Эво Моралеса нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов, сообщил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:35

2024-10-31T02:35

2024-10-31T02:35

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эво моралес

луис арсе

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Блокировка дорог сторонниками экс-президента Эво Моралеса нанесла ущерб Боливии в 1,7 миллиарда долларов, сообщил президент страны Луис Арсе. Он сообщил, что за 17 дней блокировки дорог и столкновений протестующих и полиции пострадали 70 человек, среди них 9 гражданских лиц и 61 полицейский. "Эти 17 дней принесли потери в 1,7 миллиарда долларов с тяжёлыми последствиями для семей, экономики, поставок топлива, с увеличением цен на продукты питания", - сказал Арсе. По словам президента, блокада дорог нарушила работу малого и крупного бизнеса, пострадала сфера туризма и престиж страны. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Кроме того, они хотят остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. В следующем году в Боливии пройдут президентские выборы. Глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего президента.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980370499.html

https://ria.ru/20241028/morales-1980591962.html

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в мире, боливия, эво моралес, луис арсе