https://ria.ru/20241031/bogdanov--1981201526.html
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2024
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:44
2024-10-31T17:44
2024-10-31T17:49
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хамас
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михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он подтвердил что его освобождение является приоритетной темой в контактах с ХАМАС, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."В ходе беседы Михаил Богданов поделился информацией о настойчивых усилиях российской дипломатии по освобождению удерживаемых в Газе граждан России. При этом было подтверждено, что данная гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и что последовательная работа на данном направлении будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В дипведомстве отметили, что заложник Александр Труфанов имеет российское гражданство.
https://ria.ru/20241031/konflikt-1915630213.html
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израиль, россия, хамас, москва, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, ХАМАС, Москва, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС
МИД: Богданов встретился с послом Израиля в РФ и матерью заложника ХАМАС
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он подтвердил что его освобождение является приоритетной темой в контактах с ХАМАС, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"В ходе беседы Михаил Богданов поделился информацией о настойчивых усилиях российской дипломатии по освобождению удерживаемых в Газе граждан России. При этом было подтверждено, что данная гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и что последовательная работа на данном направлении будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что заложник Александр Труфанов имеет российское гражданство.