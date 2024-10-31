Рейтинг@Mail.ru
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 31.10.2024 (обновлено: 17:49 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bogdanov--1981201526.html
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2024
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:44
2024-10-31T17:49
израиль
россия
хамас
москва
михаил богданов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он подтвердил что его освобождение является приоритетной темой в контактах с ХАМАС, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."В ходе беседы Михаил Богданов поделился информацией о настойчивых усилиях российской дипломатии по освобождению удерживаемых в Газе граждан России. При этом было подтверждено, что данная гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и что последовательная работа на данном направлении будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В дипведомстве отметили, что заложник Александр Труфанов имеет российское гражданство.
https://ria.ru/20241031/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, хамас, москва, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, ХАМАС, Москва, Михаил Богданов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Богданов встретился с послом Израиля в России и матерью заложника ХАМАС

МИД: Богданов встретился с послом Израиля в РФ и матерью заложника ХАМАС

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и матерью удерживаемого в секторе Газа заложника Еленой Труфановой, он подтвердил что его освобождение является приоритетной темой в контактах с ХАМАС, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"В ходе беседы Михаил Богданов поделился информацией о настойчивых усилиях российской дипломатии по освобождению удерживаемых в Газе граждан России. При этом было подтверждено, что данная гуманитарная задача является приоритетной в контактах с представителями политического крыла ХАМАС и что последовательная работа на данном направлении будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что заложник Александр Труфанов имеет российское гражданство.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильРоссияХАМАСМоскваМихаил БогдановОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала