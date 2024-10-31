Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Моор.
"До конца года планируем закончить все работы на объектах, которые благоустраиваем в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"... Некоторые проекты уже завершены – на днях состоялось торжественное открытие сквера Добровольцев в Тюмени, в начале октября – сквера Леонида Згерского. В эти выходные "запустим" парк Константина Лагунова", - написал Моор в своем Тelegram-канале.
Моор отметил, что каждый год в Тюменской области появляются новые общественные пространства – на местах, где раньше ничего не было, возводятся скверы, парки, площадки для активного отдыха. Так, в городе Тобольске согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" ведутся работы по благоустройству сквера Выпускников. В городе Ишиме преображаются дворовые территории, Березовая роща - проект ее обновления в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По словам губернатора, в регионе продолжится разработка проектов и поиск новых возможностей для того, чтобы делать его еще комфортнее и красивее.
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