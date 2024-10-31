https://ria.ru/20241031/blagoustroystvo-1981280376.html

Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту

Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2024

Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту

Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-10-31T20:02

2024-10-31T20:02

2024-11-01T09:19

тюменская область

тюмень

тобольск

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Моор. "До конца года планируем закончить все работы на объектах, которые благоустраиваем в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"... Некоторые проекты уже завершены – на днях состоялось торжественное открытие сквера Добровольцев в Тюмени, в начале октября – сквера Леонида Згерского. В эти выходные "запустим" парк Константина Лагунова", - написал Моор в своем Тelegram-канале. Моор отметил, что каждый год в Тюменской области появляются новые общественные пространства – на местах, где раньше ничего не было, возводятся скверы, парки, площадки для активного отдыха. Так, в городе Тобольске согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" ведутся работы по благоустройству сквера Выпускников. В городе Ишиме преображаются дворовые территории, Березовая роща - проект ее обновления в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По словам губернатора, в регионе продолжится разработка проектов и поиск новых возможностей для того, чтобы делать его еще комфортнее и красивее.

https://ria.ru/20241022/natsproekty-1979324635.html

тюмень

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, тобольск, александр моор