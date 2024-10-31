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Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:02 31.10.2024 (обновлено: 09:19 01.11.2024)
https://ria.ru/20241031/blagoustroystvo-1981280376.html
Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту
Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2024
Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту
Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-10-31T20:02
2024-11-01T09:19
тюменская область
тюмень
тобольск
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Моор. "До конца года планируем закончить все работы на объектах, которые благоустраиваем в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"... Некоторые проекты уже завершены – на днях состоялось торжественное открытие сквера Добровольцев в Тюмени, в начале октября – сквера Леонида Згерского. В эти выходные "запустим" парк Константина Лагунова", - написал Моор в своем Тelegram-канале. Моор отметил, что каждый год в Тюменской области появляются новые общественные пространства – на местах, где раньше ничего не было, возводятся скверы, парки, площадки для активного отдыха. Так, в городе Тобольске согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" ведутся работы по благоустройству сквера Выпускников. В городе Ишиме преображаются дворовые территории, Березовая роща - проект ее обновления в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По словам губернатора, в регионе продолжится разработка проектов и поиск новых возможностей для того, чтобы делать его еще комфортнее и красивее.
https://ria.ru/20241022/natsproekty-1979324635.html
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тюмень, тобольск, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Тобольск, Александр Моор

Тюменская область выполняет планы благоустройства по нацпроекту

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. Тюменская область до конца текущего года завершит работы на всех объектах, благоустройство которых ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Александр Моор.
"До конца года планируем закончить все работы на объектах, которые благоустраиваем в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"... Некоторые проекты уже завершены – на днях состоялось торжественное открытие сквера Добровольцев в Тюмени, в начале октября – сквера Леонида Згерского. В эти выходные "запустим" парк Константина Лагунова", - написал Моор в своем Тelegram-канале.
Моор отметил, что каждый год в Тюменской области появляются новые общественные пространства – на местах, где раньше ничего не было, возводятся скверы, парки, площадки для активного отдыха. Так, в городе Тобольске согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" ведутся работы по благоустройству сквера Выпускников. В городе Ишиме преображаются дворовые территории, Березовая роща - проект ее обновления в 2023 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По словам губернатора, в регионе продолжится разработка проектов и поиск новых возможностей для того, чтобы делать его еще комфортнее и красивее.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Тюменская областьТюменьТобольскАлександр Моор
 
 
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