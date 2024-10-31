https://ria.ru/20241031/biryukov-1981170198.html

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 31.10.2024

Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:53

2024-10-31T15:53

2024-10-31T15:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который накрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами. "В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверим и при необходимости обновим насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проведем профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период специалисты будут регулярно проводить осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверять электротехническое оборудование, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

https://ria.ru/20241031/moskva-1981069581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы