https://ria.ru/20241031/biryukov-1981170198.html
Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме
Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме - РИА Новости, 31.10.2024
Бирюков: московские фонтаны подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:53
2024-10-31T15:53
2024-10-31T15:53
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который накрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами. "В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверим и при необходимости обновим насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проведем профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период специалисты будут регулярно проводить осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверять электротехническое оборудование, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.
https://ria.ru/20241031/moskva-1981069581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по консервации столичных фонтанов в преддверии зимы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который накрывают надувным куполом.
Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами.
"В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверим и при необходимости обновим насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проведем профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики", - добавил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период специалисты будут регулярно проводить осмотр конструктивных и декоративных элементов сооружений, проверять электротехническое оборудование, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.