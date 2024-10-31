https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html

Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России

Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России

Новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранных граждан будут апробированы в ходе эксперимента на московском транспортном узле и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:06

2024-10-31T21:06

2024-10-31T21:06

общество

россия

оренбургская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранных граждан будут апробированы в ходе эксперимента на московском транспортном узле и в ряде других пунктов пропуска, в том числе в Оренбургской области, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Хотел бы также отметить новые подходы к сбору и использованию биометрических данных иностранных граждан. Тема тоже новая. Она будет апробирована в ходе эксперимента на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, в некоторых других местах, вероятно", - сказал Медведев на совещании по государственной миграционной политике. По его мнению, подобный опыт может быть распространен и на другие регионы.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

россия

оренбургская область

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общество, россия, оренбургская область, дмитрий медведев