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Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024
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21:06 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html
Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России
Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России
Новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранных граждан будут апробированы в ходе эксперимента на московском транспортном узле и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:06
2024-10-31T21:06
общество
россия
оренбургская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранных граждан будут апробированы в ходе эксперимента на московском транспортном узле и в ряде других пунктов пропуска, в том числе в Оренбургской области, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Хотел бы также отметить новые подходы к сбору и использованию биометрических данных иностранных граждан. Тема тоже новая. Она будет апробирована в ходе эксперимента на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, в некоторых других местах, вероятно", - сказал Медведев на совещании по государственной миграционной политике. По его мнению, подобный опыт может быть распространен и на другие регионы.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html
россия
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общество, россия, оренбургская область, дмитрий медведев
Общество, Россия, Оренбургская область, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России

Медведев: в России апробируют новые подходы к сбору биометрии у мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новые подходы к сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранных граждан будут апробированы в ходе эксперимента на московском транспортном узле и в ряде других пунктов пропуска, в том числе в Оренбургской области, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Хотел бы также отметить новые подходы к сбору и использованию биометрических данных иностранных граждан. Тема тоже новая. Она будет апробирована в ходе эксперимента на московском транспортном узле, на одном из пунктов пропуска в Оренбургской области, в некоторых других местах, вероятно", - сказал Медведев на совещании по государственной миграционной политике.
По его мнению, подобный опыт может быть распространен и на другие регионы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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