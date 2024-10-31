https://ria.ru/20241031/bilayn-1980924607.html

"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях

"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 31.10.2024

"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях

"Билайн" стал партнером Российского Красного Креста (РКК), предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:11

билайн

ркк "энергия"

вымпелком

курская область

белгородская область

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Билайн" стал партнером Российского Красного Креста (РКК), предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений организации – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, сообщает пресс-служба компании ПАО "ВымпелКом". "В условиях чрезвычайных ситуаций оперативная и бесперебойная связь играет ключевую роль в спасении жизней и координации помощи. Для команд, работающих на местах, возможность мгновенно обмениваться информацией, оперативно реагировать на изменения ситуации и поддерживать контакт с пострадавшими является критически важной", – приводятся в сообщении слова вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Софьи Ивановой.Работа волонтеров и координаторов помощи в зонах чрезвычайных ситуаций требует круглосуточного доступа к информации: передача данных о пострадавших, координация действий между различными подразделениями, организация транспортировки и взаимодействие с другими структурами, задействованными в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – вот основные задачи спасателей, добавили в пресс-службе."Для Российского Красного Креста, который оказывает поддержку пострадавшим в зонах бедствия и катастроф, наличие стабильной мобильной связи становится одним из ключевых факторов успешного выполнения миссии. В такой работе каждый звонок может означать спасение жизни, а быстрая передача данных —ускорение помощи тем, кто оказался в критической ситуации", – цитируют в РКК слова председателя организации Павла Савчука.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, ркк "энергия", вымпелком, курская область, белгородская область