https://ria.ru/20241031/bilayn-1980924607.html
"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях
"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 31.10.2024
"Билайн" предоставит связь РКК для работы в Курской и Белгородской областях
"Билайн" стал партнером Российского Красного Креста (РКК), предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:00
2024-10-31T10:00
2024-10-31T10:11
билайн
ркк "энергия"
вымпелком
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Билайн" стал партнером Российского Красного Креста (РКК), предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений организации – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, сообщает пресс-служба компании ПАО "ВымпелКом". "В условиях чрезвычайных ситуаций оперативная и бесперебойная связь играет ключевую роль в спасении жизней и координации помощи. Для команд, работающих на местах, возможность мгновенно обмениваться информацией, оперативно реагировать на изменения ситуации и поддерживать контакт с пострадавшими является критически важной", – приводятся в сообщении слова вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Софьи Ивановой.Работа волонтеров и координаторов помощи в зонах чрезвычайных ситуаций требует круглосуточного доступа к информации: передача данных о пострадавших, координация действий между различными подразделениями, организация транспортировки и взаимодействие с другими структурами, задействованными в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – вот основные задачи спасателей, добавили в пресс-службе."Для Российского Красного Креста, который оказывает поддержку пострадавшим в зонах бедствия и катастроф, наличие стабильной мобильной связи становится одним из ключевых факторов успешного выполнения миссии. В такой работе каждый звонок может означать спасение жизни, а быстрая передача данных —ускорение помощи тем, кто оказался в критической ситуации", – цитируют в РКК слова председателя организации Павла Савчука.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, ркк "энергия", вымпелком, курская область, белгородская область
Билайн, РКК "Энергия", ВымпелКом, Курская область, Белгородская область
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Билайн" стал партнером Российского Красного Креста (РКК), предоставив мобильную связь сотрудникам и волонтерам Курского и Белгородского региональных отделений организации – регионов, наиболее пострадавших от недавних событий, а также группе реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, сообщает пресс-служба компании ПАО "ВымпелКом".
"В условиях чрезвычайных ситуаций оперативная и бесперебойная связь играет ключевую роль в спасении жизней и координации помощи. Для команд, работающих на местах, возможность мгновенно обмениваться информацией, оперативно реагировать на изменения ситуации и поддерживать контакт с пострадавшими является критически важной", – приводятся в сообщении слова вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") Софьи Ивановой.
Работа волонтеров и координаторов помощи в зонах чрезвычайных ситуаций требует круглосуточного доступа к информации: передача данных о пострадавших, координация действий между различными подразделениями, организация транспортировки и взаимодействие с другими структурами, задействованными в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – вот основные задачи спасателей, добавили в пресс-службе.
"Для Российского Красного Креста, который оказывает поддержку пострадавшим в зонах бедствия и катастроф, наличие стабильной мобильной связи становится одним из ключевых факторов успешного выполнения миссии. В такой работе каждый звонок может означать спасение жизни, а быстрая передача данных —ускорение помощи тем, кто оказался в критической ситуации", – цитируют в РКК слова председателя организации Павла Савчука.