https://ria.ru/20241031/bezopasnost-1981077020.html

Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности

Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.10.2024

Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности

Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:47

2024-10-31T10:47

2024-10-31T11:03

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белоруссия

москва

безопасность

сергей лавров

максим рыженков

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта.Встреча прошла на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности."Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров во время встречи в Минске 31 октября обсудили разработку документа о гарантиях безопасности", - сообщает госагентство.Как сообщалось, в июле на полях саммита ШОС Рыженков рассказал, что Белоруссия и Россия продолжают обсуждение проекта договора о гарантиях безопасности. "Несколько раундов еще будет. К нам приедет и замминистра иностранных дел (России - ред.). Здесь все идет так, как надо", - сказал министр.Говоря о развитии двусторонних отношений, Рыженков отметил, что никаких экстренных вопросов на повестке дня не стоит."Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.), празднованию 25-летия подписания договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая. И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности", - сказал белорусский дипломат.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, москва, безопасность, сергей лавров, максим рыженков