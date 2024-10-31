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Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.10.2024
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10:47 31.10.2024 (обновлено: 11:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bezopasnost-1981077020.html
Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности
Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.10.2024
Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности
Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:47
2024-10-31T11:03
россия
белоруссия
москва
безопасность
сергей лавров
максим рыженков
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта.Встреча прошла на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности."Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров во время встречи в Минске 31 октября обсудили разработку документа о гарантиях безопасности", - сообщает госагентство.Как сообщалось, в июле на полях саммита ШОС Рыженков рассказал, что Белоруссия и Россия продолжают обсуждение проекта договора о гарантиях безопасности. "Несколько раундов еще будет. К нам приедет и замминистра иностранных дел (России - ред.). Здесь все идет так, как надо", - сказал министр.Говоря о развитии двусторонних отношений, Рыженков отметил, что никаких экстренных вопросов на повестке дня не стоит."Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.), празднованию 25-летия подписания договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая. И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности", - сказал белорусский дипломат.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976697943.html
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россия, белоруссия, москва, безопасность, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Белоруссия, Москва, Безопасность, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Главы МИД России и Белоруссии обсудили документ о гарантиях безопасности

Белта: Лавров и Рыженков обсудили разработку документа о гарантиях безопасности

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и РФ Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили в четверг разработку документа о гарантиях безопасности Минска и Москвы, сообщает Белта.
Встреча прошла на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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"Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров во время встречи в Минске 31 октября обсудили разработку документа о гарантиях безопасности", - сообщает госагентство.
Как сообщалось, в июле на полях саммита ШОС Рыженков рассказал, что Белоруссия и Россия продолжают обсуждение проекта договора о гарантиях безопасности. "Несколько раундов еще будет. К нам приедет и замминистра иностранных дел (России - ред.). Здесь все идет так, как надо", - сказал министр.
Говоря о развитии двусторонних отношений, Рыженков отметил, что никаких экстренных вопросов на повестке дня не стоит.
"Нам надо хорошо подготовиться к заседанию ВГС (Высшего государственного совета Союзного государства - ред.), празднованию 25-летия подписания договора о Союзном государстве. Есть ряд документов, которые очень важны с точки зрения обеспечения безопасности Союзного государства. Поэтому работа предстоит достаточно большая. И я очень благодарен российской стороне, что мы находим понимание по всем моментам, с которыми сталкиваемся при подготовке базовых документов, соглашения о гарантиях безопасности", - сказал белорусский дипломат.
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