https://ria.ru/20241031/bespilotniki-1981066855.html
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:05
2024-10-31T10:05
2024-10-31T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
ростовская область
курская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил об отмене опасности атаки беспилотников. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!.. В регионе пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев. По данным Минобороны, минувшей ночью восемь БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Воронежской областей и акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, ростовская область, курская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Ростовская область, Курская область, Александр Гусев (губернатор)
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Гусев: в Воронежской области после атаки украинского БПЛА никто не пострадал