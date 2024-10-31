https://ria.ru/20241031/bespilotniki-1981066855.html

Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:05

2024-10-31T10:05

2024-10-31T10:05

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

ростовская область

курская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил об отмене опасности атаки беспилотников. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!.. В регионе пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев. По данным Минобороны, минувшей ночью восемь БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Воронежской областей и акваторией Черного моря.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

ростовская область

курская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, ростовская область, курская область, александр гусев (губернатор)