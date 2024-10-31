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Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/bespilotniki-1981066855.html
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:05
2024-10-31T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
ростовская область
курская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил об отмене опасности атаки беспилотников. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!.. В регионе пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев. По данным Минобороны, минувшей ночью восемь БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Воронежской областей и акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
ростовская область
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происшествия, воронежская область, ростовская область, курская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Ростовская область, Курская область, Александр Гусев (губернатор)
Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Гусев: в Воронежской области после атаки украинского БПЛА никто не пострадал

© iStock.com / Ekaterina LoginovaВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Вид на Воронеж . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что после ночной атаки БПЛА в регионе нет пострадавших и разрушений, и объявил об отмене опасности атаки беспилотников.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!.. В регионе пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев.
По данным Минобороны, минувшей ночью восемь БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три - над территорией Волгоградской области, два - над территорией Брянской области, по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Воронежской областей и акваторией Черного моря.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьРостовская областьКурская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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