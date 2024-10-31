https://ria.ru/20241031/besedy--1981218572.html

В ГД предложили вести в школах беседы на тему последствий преступлений

В ГД предложили вести в школах беседы на тему последствий преступлений - РИА Новости, 31.10.2024

В ГД предложили вести в школах беседы на тему последствий преступлений

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением вести в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:44

2024-10-31T18:44

2024-10-31T18:46

сергей кравцов

николай новичков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением вести в образовательных учреждениях, в том числе в рамках "Разговоров о важном", беседы с детьми на тему деструктивного влияния и последствий противоправных действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым вести в школах и колледжах разъяснительную работу, где подробно объяснять последствия противоправных действий для самих несовершеннолетних и их родителей, а также предупреждать о том, какие фразы могут говорить злоумышленники, которые пытаются подтолкнуть их на преступления", - сказано в обращении. По словам Новичкова, украинские спецслужбы усилили вербовку молодежи для совершения терактов и других тяжких правонарушений, при этом несовершеннолетним внушают, что они якобы не будут нести за это ответственность в силу своего возраста. Для борьбы с деятельностью вербовщиков депутат предлагает привлекать представителей правоохранительных органов, а также ветеранов СВО, которые могли бы проводить занятия с соответствующими разъяснениями. "Также необходимо разработать методические пособия для преподавателей, родителей и детей, где будет разъясняться, что несовершеннолетние имеют права и обязанности, а также несут юридическую ответственность за свои действия перед государством и обществом", - отмечается в письме. Кроме того, по мнению Новичкова, подобная разъяснительная работа одновременно должна вестись и в семьях, и для эффективности нужно разделить этот важный процесс между педагогами, сотрудниками правоохранительных органов и родителями при помощи разработанных методических пособий и тестов.

https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html

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сергей кравцов, николай новичков , госдума рф, общество