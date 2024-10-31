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Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981233471.html
Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины
Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины - РИА Новости, 31.10.2024
Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины
При разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:27
2024-10-31T20:27
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. При разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. При этом на обломках одного из дронов написано, что город будет либо украинским, либо руинами. "К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь", - написал Балицкий. При этом, по его словам, трое пострадавших находятся в условиях стационара, их жизни ничего не угрожает.
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бердянск
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины

Балицкий: при разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ нашли тело женщины

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. При разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. При этом на обломках одного из дронов написано, что город будет либо украинским, либо руинами.
"К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь", - написал Балицкий.
При этом, по его словам, трое пострадавших находятся в условиях стационара, их жизни ничего не угрожает.
Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Вчера, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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