https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981233471.html

Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины

Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины - РИА Новости, 31.10.2024

Под завалами после атаки ВСУ в Бердянске обнаружили тело женщины

При разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:27

2024-10-31T20:27

2024-10-31T20:27

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. При разборе завалов в Бердянске после атаки ВСУ найдено тело пожилой женщины, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку десятью дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. При этом на обломках одного из дронов написано, что город будет либо украинским, либо руинами. "К сожалению, при разборе завалов найдено тело пожилой женщины. Установлено, что погибла она от осколочного ранения в голову. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана помощь", - написал Балицкий. При этом, по его словам, трое пострадавших находятся в условиях стационара, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html

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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия