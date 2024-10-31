https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981174857.html

Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске, заявил Балицкий

Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске, заявил Балицкий - РИА Новости, 31.10.2024

Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске, заявил Балицкий

Атака украинских беспилотников не повлияет на работу порта Бердянска, зафиксированы только незначительные разрушения неосновных конструкций, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:07

2024-10-31T16:11

бердянск

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Атака украинских беспилотников не повлияет на работу порта Бердянска, зафиксированы только незначительные разрушения неосновных конструкций, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 БПЛА ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщал ранее заместитель губернатора региона Антон Тицкий.Глава региона приехал в Бердянск, чтобы оценить последствия ударов противника по инфраструктуре города."Сейчас идет оценка ущерба. Можно сказать, что противник своих целей не достиг, есть незначительные разрушения неосновных конструкций, которые задействованы в организации работы Бердянского порта, что не повлияет на его нормальную работу. Работа порта не будет остановлена", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html

бердянск

запорожская область

россия

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бердянск, вооруженные силы украины, запорожская область, россия