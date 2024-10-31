https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981081509.html

Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска

Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024

Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска

Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:09

2024-10-31T11:09

2024-10-31T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "Семь БПЛА повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", еще тремя атакован жилой район: многоквартирные дома и магазин цветов с последующим возгоранием", - написал Тицкий.По его словам, ущерб устанавливается. Коммунальные службы занимаются очисткой улиц от последствий атаки. "Местной администрацией будет произведено остекление зданий и жилых помещений", - подчеркнул замгубернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия