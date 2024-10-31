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Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 31.10.2024 (обновлено: 11:14 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981081509.html
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:09
2024-10-31T11:14
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "Семь БПЛА повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", еще тремя атакован жилой район: многоквартирные дома и магазин цветов с последующим возгоранием", - написал Тицкий.По его словам, ущерб устанавливается. Коммунальные службы занимаются очисткой улиц от последствий атаки. "Местной администрацией будет произведено остекление зданий и жилых помещений", - подчеркнул замгубернатора.
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бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска

Замгубернатора Тицкий: порт и дома в Бердянске атаковали десять украинских БПЛА

© Фото : Тицкий_на_Юге/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека.
© Фото : Тицкий_на_Юге/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
1 из 2
© Фото : Тицкий_на_Юге/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
2 из 2
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
1 из 2
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
2 из 2
"Семь БПЛА повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", еще тремя атакован жилой район: многоквартирные дома и магазин цветов с последующим возгоранием", - написал Тицкий.
По его словам, ущерб устанавливается. Коммунальные службы занимаются очисткой улиц от последствий атаки.
"Местной администрацией будет произведено остекление зданий и жилых помещений", - подчеркнул замгубернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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