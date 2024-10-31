https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981081509.html
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:09
2024-10-31T11:09
2024-10-31T11:14
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981082893_0:318:960:858_1920x0_80_0_0_843314913d5455e85749f7e418fe2764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Город Бердянск в Запорожской области утром в четверг атаковали 10 беспилотников ВСУ, под удар попали порт, многоквартирные дома и магазин цветов, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "Семь БПЛА повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", еще тремя атакован жилой район: многоквартирные дома и магазин цветов с последующим возгоранием", - написал Тицкий.По его словам, ущерб устанавливается. Коммунальные службы занимаются очисткой улиц от последствий атаки. "Местной администрацией будет произведено остекление зданий и жилых помещений", - подчеркнул замгубернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981082893_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_4dccce8de83f14f1a96473e793a466c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Замгубернатора Тицкий: порт и дома в Бердянске атаковали десять украинских БПЛА