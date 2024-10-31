https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981057247.html

При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека

При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека - РИА Новости, 31.10.2024

При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:39

2024-10-31T09:39

2024-10-31T11:32

специальная военная операция на украине

бердянск

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе", - написал он.По словам губернатора, ВСУ использовали для удара по гражданским боеприпасы с большим количеством поражающих элементов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

запорожская область

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Ольга Фомченкова

бердянск, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область