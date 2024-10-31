https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981057247.html
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека - РИА Новости, 31.10.2024
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:39
2024-10-31T09:39
2024-10-31T11:32
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе", - написал он.По словам губернатора, ВСУ использовали для удара по гражданским боеприпасы с большим количеством поражающих элементов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бердянск, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск снарядами с большим числом поражающих элементов