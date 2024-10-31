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При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 31.10.2024 (обновлено: 11:32 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981057247.html
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека - РИА Новости, 31.10.2024
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:39
2024-10-31T11:32
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе", - написал он.По словам губернатора, ВСУ использовали для удара по гражданским боеприпасы с большим количеством поражающих элементов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
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бердянск, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область
При массированной атаке дронов ВСУ на Бердянск пострадали три человека

Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск снарядами с большим числом поражающих элементов

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Бердянск в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно, с использованием беспилотников-камикадзе", - написал он.
По словам губернатора, ВСУ использовали для удара по гражданским боеприпасы с большим количеством поражающих элементов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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