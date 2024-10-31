Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске восстановили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981146140.html
В Бердянске восстановили водоснабжение
В Бердянске восстановили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске восстановили водоснабжение
Водоснабжение города Бердянск Запорожской области восстановлено, насосные станции запущены в работу, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:09
2024-10-31T14:09
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981057713_0:52:582:379_1920x0_80_0_0_cb75f24af5640adcf18f90006446438f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск Запорожской области восстановлено, насосные станции запущены в работу, сообщает администрация города. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг атаковали десятью дронами порт и инфраструктуру города. Пострадали три человека. Водоснабжение города было прекращено из-за остановки наносных станций. "Энергоснабжение подающих на город воду насосных станций стабильно. Они запущены в работу. Водоподача на Бердянск восстановлена", - говорится в сообщении. В частности, воду начинают пускать в город, идет заполнение сетей.
https://ria.ru/20241031/berdyansk-1981081509.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981057713_4:0:579:431_1920x0_80_0_0_2e05d41d745b0470012d43b1a56dc606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Бердянске восстановили водоснабжение

В Бердянске восстановили водоснабжение, насосные станции запустили в работу

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск Запорожской области восстановлено, насосные станции запущены в работу, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг атаковали десятью дронами порт и инфраструктуру города. Пострадали три человека. Водоснабжение города было прекращено из-за остановки наносных станций.
"Энергоснабжение подающих на город воду насосных станций стабильно. Они запущены в работу. Водоподача на Бердянск восстановлена", - говорится в сообщении.
В частности, воду начинают пускать в город, идет заполнение сетей.
Последствия атаки ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запорожские власти рассказали подробности атаки ВСУ на порт Бердянска
Вчера, 11:09
 
БердянскЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала