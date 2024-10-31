https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981146140.html
В Бердянске восстановили водоснабжение
В Бердянске восстановили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске восстановили водоснабжение
Водоснабжение города Бердянск Запорожской области восстановлено, насосные станции запущены в работу, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:09
2024-10-31T14:09
2024-10-31T14:09
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск Запорожской области восстановлено, насосные станции запущены в работу, сообщает администрация города. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг атаковали десятью дронами порт и инфраструктуру города. Пострадали три человека. Водоснабжение города было прекращено из-за остановки наносных станций. "Энергоснабжение подающих на город воду насосных станций стабильно. Они запущены в работу. Водоподача на Бердянск восстановлена", - говорится в сообщении. В частности, воду начинают пускать в город, идет заполнение сетей.
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бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Бердянске восстановили водоснабжение
В Бердянске восстановили водоснабжение, насосные станции запустили в работу