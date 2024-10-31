https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981090662.html

В Бердянске ограничили водоснабжение

В Бердянске ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024

В Бердянске ограничили водоснабжение

Водоснабжение города Бердянск в Запорожской области, попавшего под удар дронов ВСУ, ограничено из-за остановки насосных станций, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:42

2024-10-31T11:42

2024-10-31T11:42

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск в Запорожской области, попавшего под удар дронов ВСУ, ограничено из-за остановки насосных станций, сообщает администрация города. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "В связи с обесточиванием станции первого подъема ограничено водоснабжение города", - говорится в сообщении. В частности, по данным администрации, в городе также остановлена насосная станция второго подъема и повысительные насосные по нагорной части города.

https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981058997.html

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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность