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В Бердянске ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981090662.html
В Бердянске ограничили водоснабжение
В Бердянске ограничили водоснабжение - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске ограничили водоснабжение
Водоснабжение города Бердянск в Запорожской области, попавшего под удар дронов ВСУ, ограничено из-за остановки насосных станций, сообщает администрация города. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:42
2024-10-31T11:42
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск в Запорожской области, попавшего под удар дронов ВСУ, ограничено из-за остановки насосных станций, сообщает администрация города. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "В связи с обесточиванием станции первого подъема ограничено водоснабжение города", - говорится в сообщении. В частности, по данным администрации, в городе также остановлена насосная станция второго подъема и повысительные насосные по нагорной части города.
https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html
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бердянск
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Бердянске ограничили водоснабжение

В Бердянске из-за остановки насосных станций ограничили водоснабжение города

© Фото : Тицкий_на_Юге/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Бердянску
Последствия атаки ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Тицкий_на_Юге/Telegram
Последствия атаки ВСУ по Бердянску
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Водоснабжение города Бердянск в Запорожской области, попавшего под удар дронов ВСУ, ограничено из-за остановки насосных станций, сообщает администрация города.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека.
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"В связи с обесточиванием станции первого подъема ограничено водоснабжение города", - говорится в сообщении.
В частности, по данным администрации, в городе также остановлена насосная станция второго подъема и повысительные насосные по нагорной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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