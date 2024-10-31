Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 31.10.2024 (обновлено: 11:10 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981048506.html
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады
В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:37
2024-10-31T11:10
специальная военная операция на украине
бердянск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон", — говорится в сообщении. То же касается и других общественных учреждений.Ранее власти сообщили об атаке на Бердянск с применением украинских беспилотников-камикадзе, в городе работает ПВО.По информации губернатора Евгений Балицкий, в результате атаки пострадали три человека.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что атака длилась час, ВСУ задействовали не менее шести дронов.
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981045206.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Безопасность
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады

В Бердянске закрыли школы из-за атак БПЛА, горожан попросили не выходить из дома

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон", — говорится в сообщении.
То же касается и других общественных учреждений.
Ранее власти сообщили об атаке на Бердянск с применением украинских беспилотников-камикадзе, в городе работает ПВО.
По информации губернатора Евгений Балицкий, в результате атаки пострадали три человека.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что атака длилась час, ВСУ задействовали не менее шести дронов.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска
Вчера, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала