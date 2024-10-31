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В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады - РИА Новости, 31.10.2024
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады
В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:37
2024-10-31T08:37
2024-10-31T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон", — говорится в сообщении. То же касается и других общественных учреждений.Ранее власти сообщили об атаке на Бердянск с применением украинских беспилотников-камикадзе, в городе работает ПВО.По информации губернатора Евгений Балицкий, в результате атаки пострадали три человека.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что атака длилась час, ВСУ задействовали не менее шести дронов.
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бердянск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Безопасность
В Бердянске из-за атак БПЛА будут закрыты школы и детсады
В Бердянске закрыли школы из-за атак БПЛА, горожан попросили не выходить из дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости.
В Бердянске в четверг закрыли школы и детсады из-за атак украинских беспилотников, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон", — говорится в сообщении.
То же касается и других общественных учреждений.
Ранее власти сообщили об атаке на Бердянск с применением украинских беспилотников-камикадзе, в городе работает ПВО.
По информации губернатора Евгений Балицкий, в результате атаки пострадали три человека.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что атака длилась час, ВСУ задействовали не менее шести дронов.