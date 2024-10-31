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Мир в Европе в руках Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Мир в Европе в руках Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2024
Мир в Европе в руках Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что вопрос обеспечения мира в европейском регионе зависит от политической воли Запада. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:27
2024-10-31T18:27
2024-10-31T18:27
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что вопрос обеспечения мира в европейском регионе зависит от политической воли Запада. "Все в руках коллективного Запада, где таких стран, как Венгрия, которые способствуют достижению мира, очень мало. Для устойчивого и серьезного мира, обеспечения безопасности нужна политическая воля. Если страны Европы, США перестанут смотреть на Россию, Китай сквозь, условно, прицел автомата, то все будет возможно", - сказал Рыженков журналистам по итогам своей встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По его словам, если будет политическая воля, то мир будет обеспечен и будут выработаны новые гарантии безопасности и стабильности, которые все страны будут соблюдать. Министр заметил, что любая война в итоге заканчивается миром, но от политической воли зависит, насколько долгим и устойчивым он будет. "Все в руках тех, кто подливает масло в эту конфронтацию (на Украине - ред.) и кто пытается извлечь определённые выгоды из продолжения конфликта", - сказал Рыженков.
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в мире, венгрия, белоруссия, европа, максим рыженков, петер сийярто
В мире, Венгрия, Белоруссия, Европа, Максим Рыженков, Петер Сийярто
Мир в Европе в руках Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Рыженков: мир в Европе зависит от политической воли Запада