https://ria.ru/20241031/belorussiya-1981193162.html

Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто

Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024

Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто

Белоруссия важна для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, она надежный транзитер, заявил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:27

2024-10-31T17:27

2024-10-31T17:27

венгрия

белоруссия

минск

петер сийярто

максим рыженков

в мире

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия важна для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, она надежный транзитер, заявил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Беларусь является очень важной страной с точки зрения энергетической безопасности Венгрии", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым в Минске в четверг. По словам Сийярто, для Будапешта вопрос энергоснабжения является прагматическим. "Ситуация такова, что сегодня Белоруссия гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти поступает через трубопровод "Дружба", а Беларусь на 100% является надежной транзитной страной, которая гарантирует нам безопасность этих поставок", - отметил глава МИД Венгрии. Он уточнил, что трубопровод "Дружба" в будущем будет играть определяющую роль в обеспечении Венгрии нефтью, потому что нет другого трубопровода, который в больших объемах может поставить нефть.

https://ria.ru/20240821/neft-1967586741.html

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