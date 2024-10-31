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Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
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17:27 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/belorussiya-1981193162.html
Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто
Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто
Белоруссия важна для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, она надежный транзитер, заявил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:27
2024-10-31T17:27
венгрия
белоруссия
минск
петер сийярто
максим рыженков
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия важна для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, она надежный транзитер, заявил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Беларусь является очень важной страной с точки зрения энергетической безопасности Венгрии", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым в Минске в четверг. По словам Сийярто, для Будапешта вопрос энергоснабжения является прагматическим. "Ситуация такова, что сегодня Белоруссия гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти поступает через трубопровод "Дружба", а Беларусь на 100% является надежной транзитной страной, которая гарантирует нам безопасность этих поставок", - отметил глава МИД Венгрии. Он уточнил, что трубопровод "Дружба" в будущем будет играть определяющую роль в обеспечении Венгрии нефтью, потому что нет другого трубопровода, который в больших объемах может поставить нефть.
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венгрия, белоруссия, минск, петер сийярто, максим рыженков, в мире
Венгрия, Белоруссия, Минск, Петер Сийярто, Максим Рыженков, В мире
Белоруссия важна для энергетической безопасности Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: Белоруссия гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия важна для обеспечения энергетической безопасности Венгрии, она надежный транзитер, заявил глава министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Беларусь является очень важной страной с точки зрения энергетической безопасности Венгрии", - сказал он в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым в Минске в четверг.
По словам Сийярто, для Будапешта вопрос энергоснабжения является прагматическим.
"Ситуация такова, что сегодня Белоруссия гарантирует транзитные поставки нефти в Венгрию, 71% венгерской нефти поступает через трубопровод "Дружба", а Беларусь на 100% является надежной транзитной страной, которая гарантирует нам безопасность этих поставок", - отметил глава МИД Венгрии.
Он уточнил, что трубопровод "Дружба" в будущем будет играть определяющую роль в обеспечении Венгрии нефтью, потому что нет другого трубопровода, который в больших объемах может поставить нефть.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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21 августа, 16:03
 
ВенгрияБелоруссияМинскПетер СийяртоМаксим РыженковВ мире
 
 
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