https://ria.ru/20241031/belorussiya--1981023529.html

Белоруссия откроет генконсульства в трех городах России

Белоруссия откроет генконсульства в трех городах России - РИА Новости, 31.10.2024

Белоруссия откроет генконсульства в трех городах России

Правительство Белоруссии постановило открыть генеральные консульства в Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке, говорится в постановлении Совета министров... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:41

2024-10-31T00:41

2024-10-31T00:41

нижний новгород

калининград

владивосток

россия

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило открыть генеральные консульства в Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке, говорится в постановлении Совета министров страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. "Открыть до 1 марта 2025 года генеральное консульство Республики Беларусь в Нижнем Новгороде (Российская Федерация)", - говорится в документе. При этом решено закрыть до 1 марта 2025 года отделение посольства республики в этом городе. "Открыть до 1 июня 2025 года генеральное консульство Республики Беларусь в Калининграде (Российская Федерация). Закрыть до 1 июня 2025 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Калининграде", - отмечается в документе. Помимо этого решено открыть до 1 сентября 2025 года генеральное консульство Белоруссии во Владивостоке (Российская Федерация) вместо отделения посольства. "Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств Республики Беларусь в городах Нижнем Новгороде, Калининграде, Владивостоке в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом", - отмечается в постановлении. Финансирование расходов по закрытию отделений посольства в этих городах решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этих отделений.

https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html

нижний новгород

калининград

владивосток

россия

белоруссия

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