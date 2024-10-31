https://ria.ru/20241031/azs--1981229796.html

На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений

На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений - РИА Новости, 31.10.2024

На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений

Множество нарушений, в том числе пожарной безопасности, выявлены на АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:52

2024-10-31T19:52

2024-10-31T20:34

махачкала

происшествия

взрыв на азс в грозном

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Множество нарушений, в том числе пожарной безопасности, выявлены на АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов."Проведена проверка в связи с произошедшим в сентябре 2024 года возгоранием газовоздушной смеси на автозаправочной станции, расположенной по проспекту Насрутдинова города Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий в деятельности автозаправочной станции выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства", – говорится в сообщении.Также зафиксированы нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в минприроды Дагестана и кавказское управление Ростехнадзора.В Ленинский районный суд Махачкалы направлен иск о закрытии АЗС до полного устранения выявленных нарушений. До рассмотрения дела судом по ходатайству прокуратуры приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности заправки.

https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

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махачкала, происшествия, взрыв на азс в грозном