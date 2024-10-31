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На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений - РИА Новости, 31.10.2024
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19:52 31.10.2024 (обновлено: 20:34 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/azs--1981229796.html
На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений
На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений - РИА Новости, 31.10.2024
На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений
Множество нарушений, в том числе пожарной безопасности, выявлены на АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:52
2024-10-31T20:34
махачкала
происшествия
взрыв на азс в грозном
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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Множество нарушений, в том числе пожарной безопасности, выявлены на АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов."Проведена проверка в связи с произошедшим в сентябре 2024 года возгоранием газовоздушной смеси на автозаправочной станции, расположенной по проспекту Насрутдинова города Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий в деятельности автозаправочной станции выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства", – говорится в сообщении.Также зафиксированы нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в минприроды Дагестана и кавказское управление Ростехнадзора.В Ленинский районный суд Махачкалы направлен иск о закрытии АЗС до полного устранения выявленных нарушений. До рассмотрения дела судом по ходатайству прокуратуры приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности заправки.
https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html
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махачкала, происшествия, взрыв на азс в грозном
Махачкала, Происшествия, Взрыв на АЗС в Грозном
На АЗС в Махачкале, где погибли 13 человек, выявили множество нарушений

На АЗС в Махачкале, где при взрыве погибли 13 человек, выявили много нарушений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Множество нарушений, в том числе пожарной безопасности, выявлены на АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
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"Проведена проверка в связи с произошедшим в сентябре 2024 года возгоранием газовоздушной смеси на автозаправочной станции, расположенной по проспекту Насрутдинова города Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий в деятельности автозаправочной станции выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства", – говорится в сообщении.
Также зафиксированы нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в минприроды Дагестана и кавказское управление Ростехнадзора.
В Ленинский районный суд Махачкалы направлен иск о закрытии АЗС до полного устранения выявленных нарушений. До рассмотрения дела судом по ходатайству прокуратуры приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности заправки.
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