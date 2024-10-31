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В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте - РИА Новости, 31.10.2024
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00:49 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/avstriya-1981024350.html
В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте
В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте - РИА Новости, 31.10.2024
В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте
Новоизбранный глава национального совета (нижняя палата парламента) Австрии Вальтер Розенкранц хотел бы, чтобы Австрия сыграла свою посредническую роль в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:49
2024-10-31T00:49
в мире
австрия
россия
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Новоизбранный глава национального совета (нижняя палата парламента) Австрии Вальтер Розенкранц хотел бы, чтобы Австрия сыграла свою посредническую роль в переговорах по украинскому конфликту, но опасается, что Россия не воспримет республику как нейтральную сторону, в связи с тем, что власти его страны поддержали антироссийские санкции. Розенкранц вновь повторил, что с российским лидером Владимиром Путиным необходимо говорить. "Если бы Австрии удалось предложить по традиции - которую понимал Бруно Крайский (экс-канцлер республики) как никто другой - чтобы нейтральная Австрия выступила в качестве места для переговоров... то как раз в этом нам следовало бы существенно двигаться вперед. Я боюсь только, что сейчас при раскаленной атмосфере этот нейтралитет не сохраняется. Речь идет в том числе о санкциях (против РФ - ред.), поэтому мы не будем больше восприниматься как нейтральный посредник со стороны России, Путина. Это, к сожалению, проиграно", - сказал Розенкранц в эфире австрийского телевидения ServusTV, отметив, что если бы Австрии удалось восстановить эту роль, то он был бы "первым, кто выступил бы за". На вопрос, пригласил бы национальный совет за стол переговоров Путина и Владимира Зеленского, Розенкранц уточнил, что в парламентских заседаниях они бы не смогли принять участие. "На сессиях об этом говорить невозможно, также как и принимать участие (лидерам других стран - ред.) в таких заседаниях", - пояснил он, добавив, что при этом стороны могли бы встретиться в самом здании парламента - не важно, где будут сидеть российская и украинская стороны. "Мое искреннее мнение: каждый день войны, где погибают сотни тысяч, это слишком много", - отметил он. Розенкранц добавил, что двери парламента Австрии открыты для визита любого политического лидера, главы правительства, и, "разумеется, глав парламентов". "Я также буду рад, если смогу приветствовать здесь таких людей, или наоборот - если пригласят меня", - заключил он. Как сообщалось ранее, главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ). АПС победила в сентябре этого года на парламентских выборах и выдвинула свою кандидатуру на пост председателя национального совета, за которого проголосовало большинство депутатов. Как ранее сообщил новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с новым президентом австрийского парламента почти сразу после утверждения на этот пост Розенкранца.
https://ria.ru/20241028/avstriya-1980583582.html
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
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в мире, австрия, россия, владимир путин, владимир зеленский, виктор орбан
В мире, Австрия, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
В Австрии выразили желание стать посредником в украинском конфликте

В Австрии хотят, чтобы Вена выступила посредником в переговорах по Украине

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Новоизбранный глава национального совета (нижняя палата парламента) Австрии Вальтер Розенкранц хотел бы, чтобы Австрия сыграла свою посредническую роль в переговорах по украинскому конфликту, но опасается, что Россия не воспримет республику как нейтральную сторону, в связи с тем, что власти его страны поддержали антироссийские санкции.
Розенкранц вновь повторил, что с российским лидером Владимиром Путиным необходимо говорить.
Вальтер Розенкранц - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным
28 октября, 20:15
"Если бы Австрии удалось предложить по традиции - которую понимал Бруно Крайский (экс-канцлер республики) как никто другой - чтобы нейтральная Австрия выступила в качестве места для переговоров... то как раз в этом нам следовало бы существенно двигаться вперед. Я боюсь только, что сейчас при раскаленной атмосфере этот нейтралитет не сохраняется. Речь идет в том числе о санкциях (против РФ - ред.), поэтому мы не будем больше восприниматься как нейтральный посредник со стороны России, Путина. Это, к сожалению, проиграно", - сказал Розенкранц в эфире австрийского телевидения ServusTV, отметив, что если бы Австрии удалось восстановить эту роль, то он был бы "первым, кто выступил бы за".
На вопрос, пригласил бы национальный совет за стол переговоров Путина и Владимира Зеленского, Розенкранц уточнил, что в парламентских заседаниях они бы не смогли принять участие. "На сессиях об этом говорить невозможно, также как и принимать участие (лидерам других стран - ред.) в таких заседаниях", - пояснил он, добавив, что при этом стороны могли бы встретиться в самом здании парламента - не важно, где будут сидеть российская и украинская стороны. "Мое искреннее мнение: каждый день войны, где погибают сотни тысяч, это слишком много", - отметил он.
Розенкранц добавил, что двери парламента Австрии открыты для визита любого политического лидера, главы правительства, и, "разумеется, глав парламентов". "Я также буду рад, если смогу приветствовать здесь таких людей, или наоборот - если пригласят меня", - заключил он.
Как сообщалось ранее, главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ). АПС победила в сентябре этого года на парламентских выборах и выдвинула свою кандидатуру на пост председателя национального совета, за которого проголосовало большинство депутатов. Как ранее сообщил новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с новым президентом австрийского парламента почти сразу после утверждения на этот пост Розенкранца.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
Вчера, 19:10
 
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