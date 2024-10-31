https://ria.ru/20241031/avariya-1981036971.html
В Новосибирске ликвидировали аварию на теплосетях
В Новосибирске ликвидировали аварию на теплосетях - РИА Новости, 31.10.2024
В Новосибирске ликвидировали аварию на теплосетях
Ремонтные бригады ликвидировали крупную аварию на теплосетях в Новосибирске, в результате которой 640 домов и соцобъектов остались без тепла, сообщает в четверг РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:38
2024-10-31T05:38
2024-10-31T05:38
происшествия
жкх
новосибирск
калининский район
сибирская генерирующая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ba864194b226c7d2e6b598a19712fa.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Ремонтные бригады ликвидировали крупную аварию на теплосетях в Новосибирске, в результате которой 640 домов и соцобъектов остались без тепла, сообщает в четверг мэрия со ссылкой на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова. "Сибирская генерирующая компания" (СГК) и мэрия сообщали, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города. "Восстановительные работы на ПНС-5 завершились вчера, 30 октября. Два насоса были запущены в 22.20 (18.20 мск), и в течение нескольких часов давление в тепломагистрали достигло необходимых параметров для запуска отопления во всех зданиях. Сейчас управляющие компании завершают регулировку систем отопления по пяти адресам. На всех остальных объектах теплоснабжение обеспечено в полном объёме", - рассказал Зайков. Он пояснил, что штаб по устранению последствий аварии проконтролирует качество ремонтных работ в квартирах, пострадавших от порывов внутридомовой системы отопления. Ремонтные бригады управляющих компаний отработают оставшиеся заявки по регулировке выходивших из строя внутридомовых систем. Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.
https://ria.ru/20241015/bastrykin--1978236775.html
https://ria.ru/20241030/otoplenie-1980827378.html
новосибирск
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572991988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e122196148b765bb2547fe946c86ecc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, новосибирск, калининский район, сибирская генерирующая компания
Происшествия, ЖКХ, Новосибирск, Калининский район, Сибирская генерирующая компания
В Новосибирске ликвидировали аварию на теплосетях
Мэрия: ремонтные бригады ликвидировали аварию на теплосетях в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Ремонтные бригады ликвидировали крупную аварию на теплосетях в Новосибирске, в результате которой 640 домов и соцобъектов остались без тепла, сообщает в четверг мэрия со ссылкой на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова.
"Сибирская генерирующая компания
" (СГК) и мэрия сообщали, что рано утром в среду аварийная ситуация на ПНС-5 в Новосибирске временно оставила без тепла 640 объектов в Заельцовском и части Калининского районов
города, тепло в которые поступало от новосибирской ТЭЦ-4. Сообщалось, что в результате гидроудара порывы внутренних систем отопления произошли в 40 многоквартирных домах города.
"Восстановительные работы на ПНС-5 завершились вчера, 30 октября. Два насоса были запущены в 22.20 (18.20 мск), и в течение нескольких часов давление в тепломагистрали достигло необходимых параметров для запуска отопления во всех зданиях. Сейчас управляющие компании завершают регулировку систем отопления по пяти адресам. На всех остальных объектах теплоснабжение обеспечено в полном объёме", - рассказал Зайков.
Он пояснил, что штаб по устранению последствий аварии проконтролирует качество ремонтных работ в квартирах, пострадавших от порывов внутридомовой системы отопления. Ремонтные бригады управляющих компаний отработают оставшиеся заявки по регулировке выходивших из строя внутридомовых систем.
Дмитрий Зайков ранее сообщал, что авария произошла по причине протечки насоса на повысительной насосной станции. Водой затопило ПНС-5, после чего замкнула электропроводка, остановились насосы, а резкое увеличение давления теплоносителя (гидроудар) привело к тому, что в некоторых жилых домах лопнули батареи.