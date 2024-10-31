https://ria.ru/20241031/ataman-1981142144.html

Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска

Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска - РИА Новости, 31.10.2024

Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска

Максим Буга утвержден в должности атамана Северо-Западного войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал 29 октября президент России Владимир... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:56

2024-10-31T13:56

2024-10-31T13:56

российское казачество

россия

российское казачество

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Максим Буга утвержден в должности атамана Северо-Западного войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал 29 октября президент России Владимир Путин."Утвердить Бугу Максима Анатольевича атаманом Северо-Западного войскового казачьего общества. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.До избрания войсковым атаманом на учредительном круге СЗВКО в декабре 2023 года, Максим Буга занимал должность начальника штаба окружного казачьего общества "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области".

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2024

Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

россия, российское казачество