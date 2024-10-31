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Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска - РИА Новости, 31.10.2024
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Российское казачество
 
13:56 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/ataman-1981142144.html
Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска
Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска - РИА Новости, 31.10.2024
Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска
Максим Буга утвержден в должности атамана Северо-Западного войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал 29 октября президент России Владимир... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:56
2024-10-31T13:56
российское казачество
россия
российское казачество
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Максим Буга утвержден в должности атамана Северо-Западного войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал 29 октября президент России Владимир Путин."Утвердить Бугу Максима Анатольевича атаманом Северо-Западного войскового казачьего общества. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.До избрания войсковым атаманом на учредительном круге СЗВКО в декабре 2023 года, Максим Буга занимал должность начальника штаба окружного казачьего общества "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области".
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россия, российское казачество
Российское казачество, Россия, Российское казачество

Утвержден атаман Северо-Западного казачьего войска

© Анастасия КончаковскаяАтаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга
Атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Анастасия Кончаковская
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Максим Буга утвержден в должности атамана Северо-Западного войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал 29 октября президент России Владимир Путин.
"Утвердить Бугу Максима Анатольевича атаманом Северо-Западного войскового казачьего общества. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
До избрания войсковым атаманом на учредительном круге СЗВКО в декабре 2023 года, Максим Буга занимал должность начальника штаба окружного казачьего общества "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области".
 
Российское казачествоРоссияРоссийское казачество
 
 
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