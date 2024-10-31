Рейтинг@Mail.ru
В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/armeniya-1981063982.html
В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией
В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией - РИА Новости, 31.10.2024
В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:58
2024-10-31T09:58
армения
россия
ереван
арарат мирзоян
одкб
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_325:322:2742:1681_1920x0_80_0_0_e41b70c20aa48a11b9fc86e9e93b3b93.jpg
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. "Наши отношения с Россией очень прозрачны. Вы знаете, мы связаны крепкими экономическими узами. По некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга", - сказал Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте. Он уточнил, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. В частности, он вновь заявил, что ОДКБ "не среагировал должным образом" на военную агрессию против суверенной территории Армении. "Но мы продолжаем сотрудничество (с Россией - ред.), например в рамках ЕАЭС", - отметил министр В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
https://ria.ru/20240914/armeniya-1972688356.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_abce706be8e7a2b4a82f565eea8b1bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, арарат мирзоян, одкб, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Арарат Мирзоян, ОДКБ, Евразийский экономический союз, В мире
В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян напомнил о крепких экономических связях с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов.
"Наши отношения с Россией очень прозрачны. Вы знаете, мы связаны крепкими экономическими узами. По некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга", - сказал Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Межгосударственные отношения России и Армении
8 октября, 00:43
Он уточнил, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. В частности, он вновь заявил, что ОДКБ "не среагировал должным образом" на военную агрессию против суверенной территории Армении. "Но мы продолжаем сотрудничество (с Россией - ред.), например в рамках ЕАЭС", - отметил министр
В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении
14 сентября, 13:47
 
АрменияРоссияЕреванАрарат МирзоянОДКБЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала