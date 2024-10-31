В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией
Глава МИД Армении Мирзоян напомнил о крепких экономических связях с Россией
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов.
"Наши отношения с Россией очень прозрачны. Вы знаете, мы связаны крепкими экономическими узами. По некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга", - сказал Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте.
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Он уточнил, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. В частности, он вновь заявил, что ОДКБ "не среагировал должным образом" на военную агрессию против суверенной территории Армении. "Но мы продолжаем сотрудничество (с Россией - ред.), например в рамках ЕАЭС", - отметил министр
В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.
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