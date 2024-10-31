https://ria.ru/20241031/armeniya-1981063982.html

В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией

В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией - РИА Новости, 31.10.2024

В Ереване заявили о крепких экономических связях с Россией

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:58

2024-10-31T09:58

2024-10-31T09:58

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ереван

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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о крепких экономических связях Еревана с Москвой на фоне разногласий по ряду внешнеполитических вопросов. "Наши отношения с Россией очень прозрачны. Вы знаете, мы связаны крепкими экономическими узами. По некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга", - сказал Мирзоян в ходе бюджетных обсуждений в парламенте. Он уточнил, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. В частности, он вновь заявил, что ОДКБ "не среагировал должным образом" на военную агрессию против суверенной территории Армении. "Но мы продолжаем сотрудничество (с Россией - ред.), например в рамках ЕАЭС", - отметил министр В феврале в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, ереван, арарат мирзоян, одкб, евразийский экономический союз, в мире