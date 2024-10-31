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Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц - РИА Новости, 31.10.2024
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:59
2024-10-31T18:59
2024-10-31T19:01
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц
Мосбиржа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11% за месяц
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта.
За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.