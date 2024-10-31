https://ria.ru/20241031/aktsii-1981221330.html

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц - РИА Новости, 31.10.2024

Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11 процента за месяц

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:59

2024-10-31T18:59

2024-10-31T19:01

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа