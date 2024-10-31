https://ria.ru/20241031/aktivy-1981203688.html

В Бельгии подсчитали доход от замороженных российских активов

В Бельгии подсчитали доход от замороженных российских активов - РИА Новости, 31.10.2024

В Бельгии подсчитали доход от замороженных российских активов

Иммобилизованные активы России в бельгийском депозитарии Euroclear с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро, говорится в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:53

2024-10-31T17:53

2024-10-31T17:53

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экономика

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Иммобилизованные активы России в бельгийском депозитарии Euroclear с начала текущего года принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе финансовой организации. "За первые девять месяцев 2024 года проценты по остаткам российских активов, попавших под санкции, составили около 5,15 миллиарда евро", - говорится в пресс-релизе. В бельгийском депозитарии также сообщили, что корпоративный налог, взимаемый бельгийскими властями, составил 1,27 миллиарда евро. При этом, по данным организации, на конец сентября баланс Euroclear Bank составлял 216 миллиардов евро, из которых 176 миллиардов – это попавшие под санкции российские активы. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. 23 октября Совет ЕС утвердил выделение кредита Украине в размере до 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. При этом Еврокомиссия также предлагала увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита, однако это решение блокирует Венгрия. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Евросоюза выделить Киеву дополнительный кредит на сумму 35 миллиардов евро мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Она отметила, что ответ России на попытку ЕС прикарманить доходы от ее "замороженных" активов не заставит себя ждать.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20241021/banki-1978809397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, венгрия, мария захарова, евросоюз, euroclear, совет евросоюза, санкции в отношении россии