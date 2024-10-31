https://ria.ru/20241031/aeroport-1981232124.html

В аэропорту Уфы сняли временные ограничения

В аэропорту Уфы сняли временные ограничения - РИА Новости, 31.10.2024

В аэропорту Уфы сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:09

2024-10-31T20:09

2024-10-31T20:18

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уфа

россия

республика башкортостан

безопасность

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."В 20.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушло четыре самолета, летевших в Уфу.

https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html

уфа

россия

республика башкортостан

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уфа, россия, республика башкортостан, безопасность, общество