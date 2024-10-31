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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.10.2024
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19:08 31.10.2024 (обновлено: 19:27 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/aeroport-1981222353.html
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.10.2024
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:08
2024-10-31T19:27
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
республика башкортостан
безопасность
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), с 17.50 мск 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html
уфа
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уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, республика башкортостан, безопасность, общество
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Республика Башкортостан, Безопасность, Общество
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Уфы ввели временные ограничения в целях безопасности

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Уфы
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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Международный аэропорт Уфы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), с 17.50 мск 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
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Вчера, 17:19
 
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияРеспублика БашкортостанБезопасностьОбщество
 
 
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